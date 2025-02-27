"الغسل الأخضر".. تضليل مناخي ممنهج تنعشه عودة الرئيس ترامب

النفعية والرفاهية

وتتضمن عمليات التضليل تقديم ادعاءات سطحية أو مبالغ فيها عن الاستدامة أو صداقة البيئة أو الفوائد البيئية لمنتج أو خدمة أو ممارسات تجارية معينة، دون أن يكون لها تأثير إيجابي حقيقي وكبير على البيئة.

وحسب تقرير جديد لمؤسسة"ريب ريسك" (RepRisk) للبيانات البيئية والاجتماعية ارتفعت عمليات "الغسل الأخضر"عام 2023 خصوصا من قبل بنوك وشركات خدمات مالية معظمها أروببة، مقابل انخفاضها عام 2024، وذكرت معظم هذه العملية الوقود الأحفوري أو كانت لها علاقة بمؤسسة مالية بشركات النفط والغاز، التي حلت في المرتبة الثانية، في ممارسة "الغسل الأخضر".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد قال في مؤتمر المناخ (كوب 27) بشرم الشيخ المصرية عام 2022: "إن صناعة الوقود الأحفوري لا تزال منذ عقود تستثمر في تشويه العلوم، وتنظيم حملات العلاقات العامة لسرد الأكاذيب بهدف التنصل من مسؤولياتهم عن تغير المناخ"، مشبها تلك المقاربة بـ "التكتيكات الفاضحة لشركات التبغ".

وإضافة إلى شركات النفط والغاز، يشير غوتيريش أيضا إلى إخفاء شركات تبغ أميركية عملاقة في خمسينيات القرن الماضي مضار التدخين، واعتمادها أساليب ملتوية في الدعاية لطمس الحقائق العلمية المثبتة عن ذلك، حين ركزت إعلاناتها على زرع الشكوك في أذهان الجمهور(المستهلكين) بهدف ضمان استمرارهم في استهلاك منتجاتها من التبغ.

ومنذ أواخر السبعينيات، اُتهمت شركات الوقود الأحفوري الكبرى وكذلك "الائتلاف العالمي للمناخ" (GCC)، كواجهة للشركات الكبرى العاملة بصناعة الوقود الأحفوري -حُلّ في عام 2002- بالعمل على "تشويه سمعة علم المناخ" أو إخفاء الاستثمارات المستمرة في الوقود الأحفوري عبر وسائل الضغط السياسي والإعلانات أو ما يعرف باسم "الغسل الأخضر".

ودافع الائتلاف كمجموعة ضغط نشطة عن الوقود الأحفوري وعارض الأدلة العلمية عن تأثيراته، وشن حملة على اللوائح والسياسات الرامية إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كما نشط في معارضة اتفاقية كيوتو، ولعب دورا في منع موافقة الولايات المتحدة عليها.

وتشير بعض التقديرات إلى أن شركات الوقود الأحفوري تساهم بنحو 62% من جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما أدّى الوقود الذي أنتجته أكبر 20 شركة خلال الفترة 1965-2017 إلى إطلاق 480 مليار طن من ثاني أوكسيد الكربون والميثان. وأكبر الشركات المساهمة في هذه الانبعاثات هي "أرامكو"، و"شيفرون"، و"غازبروم"، و"إكسون موبيل"، و"بريتش بتروليوم" (بي بي) و"شل".

وأصدرت جامعة هارفارد الأميركية بالاشتراك مع مركز أبحاث الطاقة والمناخ ومقره لندن ثلاثة أبحاث استندت إلى تحليل معمق للحملات الإعلانية والإعلامية التي نظمتها خمس شركات كبرى في العام 2021، وهي "بي بي"، و"شيفرون"، و"إكسون موبيل"، و"شل"، و"توتال إنيرجيز" وأظهرت أن 60% من أصل 3421 عنصرا من المواد الاتصالية في تلك الحملات كانت تحتوي على ادعاء واحد على الأقل يُصنف ضمن "الغسل الأخضر".