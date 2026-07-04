بيئة ومناخ|سوريا

بقيمة 27.7 مليون دولار.. مشروع لمواجهة شح المياه في ريف دمشق

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يعاني وادي بردى، أحد المصادر الرئيسية للمياه في دمشق، من نضوب في موارده - أيار/مايو ٢٠٢٥ (غيتي)
يعاني وادي بردى، أحد المصادر الرئيسية للمياه في دمشق، من نضوب في موارده - أيار/مايو ٢٠٢٥ (غيتي)
Published On 4/7/2026
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آخر تحديث: 15:17 (توقيت مكة)

اعتمد "صندوق المناخ الأخضر" مشروعا بقيمة 27.7 مليون دولار أمريكي، بهدف "تعزيز القدرة على معالجة مخاطر ندرة المياه" في المناطق السورية الأكثر تضررا من تغير المناخ ونقص المياه.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة الصندوق في عاصمة طاجيكستان دوشنبه، في الفترة بين 29 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز 2026، بمشاركة وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا.

مؤشرات الإجهاد المائي

ووفقاً للإعلان الرسمي، فإن الصندوق سيقدم تمويلا مباشرا بقيمة 25 مليون دولار أمريكي للمشروع الذي يحمل اسم "تعزيز القدرة على معالجة مخاطر ندرة المياه في المناطق الأكثر تضررا من تغير المناخ ونقص المياه في سوريا"، بينما يأتي المبلغ المتبقي كتمويل مشترك. ويمتد الجدول الزمني للتنفيذ على مدار 5 سنوات متواصلة.

Visitors fill bottles with water from the spring in Ein el-Fijeh, Barada Valley, Syria, Thursday, May 8, 2025. The Ein el-Fijeh spring, the main source of water for Damascus, is almost dry and many people in the capital and its suburbs are now relying on buying water from tanker trucks that fill from wells. (AP Photo/Omar Sanadiki)
يقوم زوار بملء عبواتهم بالمياه من نبع عين الفيجة في وادي بردى بسوريا – أيار/مايو 2025 (أسوشيتد برس)

يركز المشروع جغرافيا على حوضي بردى والأعوج في محافظة ريف دمشق، مع استهداف مباشر لمنطقة الغوطة الشرقية. وتشير دراسات المشروع إلى أن سوريا تواجه عجزا مائيا هيكليا يُقدر بنحو 3 مليارات متر مكعب سنويا، وسط توقعات بانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى نحو 500 متر مكعب بحلول عام 2050.

ويشكل حوضا بردى والأعوج المصدر الرئيسي للمياه العذبة لمحيط دمشق وخاصة غوطتها الشرقية، وهي منطقة تعتمد في اقتصادها المحلي وسبل عيش سكانها تاريخيا على النشاط الزراعي المرتبط بتوفر الموارد المائية.

DAMASCUS, SYRIA - MAY 28: A dried up overflow water gate leading into a dried up river is seen at the site of a spring, developed for use in the Roman times, that normally supplies Damascus with water on May 28, 2025 in Damascus, Syria. The Barada Valley, the main water source for Damascus, is depleted this year after one of the driest winters in decades. (Photo by Ed Ram/Getty Images)
بوابة لتصريف المياه الزائدة -وقد جفت تماما- وتؤدي إلى مجرى نهر بردى – أيار/مايو 2025 (غيتي)

المستفيدون والخطة

وبحسب خطة العمل في وثائق المشروع، تتوزع أنشطة البرنامج على ثلاثة محاور، يركز الأول منها على تحسين أنظمة مراقبة المياه الجوفية، وبناء شبكات البيانات المناخية، بينما يُعنى الثاني بتحسين خدمات المياه عبر إعادة تأهيل البنية التحتية وشبكات المياه العامة لتقليل الهدر، ويهدف الثالث لدعم القطاع الزراعي من خلال إدخال نظم الري الحديثة، ونشر المحاصيل المقاومة للجفاف.

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ومن المتوقع أن يستفيد نحو 200 ألف شخص بشكل مباشر، في حين يُتوقع أن يصل إجمالي المستفيدين بشكل غير مباشر إلى أكثر من 1.5 مليون شخص.

أول استثمار مناخي في سوريا

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن إدارة الإعلام في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، أن اعتماد التمويل "يفتتح مرحلة جديدة من التعاون مع الصندوق في مجال العمل المناخي والتنمية المستدامة، ويمهد الطريق لتطوير مشاريع وطنية جديدة تستجيب لأولويات سوريا".

اعتماد أول مشروع وطني لسوريا من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 27.7 مليون دولار المصدر سانا
اجتماعات صندوق المناخ الأخضر في العاصمة الطاجيكية (سانا)

وتم تأسيس "صندوق المناخ الأخضر"، عام 2010 باعتباره الآلية المالية العاملة تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حسبما يشير الموقع الرسمي للصندوق، الذي تجاوزت محفظته التمويلية منذ التأسيس 20 مليار دولار أمريكي وُزعت على أكثر من 130 دولة نامية.

وبحسب خبراء وباحثين، فإن الجفاف في سوريا ليس نتيجة نقص الأمطار فقط، بل هو أزمة مركبة تتداخل فيها عوامل عدة، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة المرتبط بالتغير المناخي والاحتباس الحراري، إلى جانب سنوات طويلة من الإهمال، وغياب الإدارة الفاعلة للموارد المائية والبيئية.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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