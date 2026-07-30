أدى استمرار موجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في أوروبا إلى انخفاض ملحوظ في مستوى مياه نهر الدانوب، فقد كشفت صور أقمار صناعية حديثة حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، عن انخفاض في منسوب مياه النهر داخل الأراضي المجرية.

ولم تقتصر تداعيات هذا الانحسار على الجانب البيئي فحسب، بل أثرت مباشرة في حركة الملاحة وعصب السياحة النهرية في البلاد.

توثيق فضائي لانحسار المياه

وتظهر المقارنة البصرية لصور الأقمار الصناعية الملتقطة عبر القمر الأوروبي "سنتينال-2" تغيرا ملحوظا في العرض المائي لنهر الدانوب وتشكل جزر رملية على ضفافه خلال شهر واحد فقط.

ففي الصورة الفضائية الملتقطة بتاريخ 25 يونيو/حزيران الماضي، يظهر المجرى المائي لنهر الدانوب في المجر بمستوياته الطبيعية، حيث تغطي المياه كل عرض النهر تقريبا.

أما في الصورة الأحدث الملتقطة بتاريخ 25 يوليو/تموز الجاري، فيظهر الانحسار في مستوى المياه، إذ تراجعت حواف النهر وانكشفت مساحات واسعة من الضفاف الرملية والترسبات في قاع المجرى، مما يعكس بوضوح تراجع امتداد المياه.

قيود على الملاحة وانكشاف حطام تاريخي

وفي هذا السياق، أظهرت نشرات بوابة الدانوب (Danube FIS Portal)، وهي المنصة الرسمية لإدارة الملاحة في نهر الدانوب التابعة للدول الأعضاء في لجنة الدانوب، صدور عدة إشعارات خلال يوليو/تموز الجاري بشأن انخفاض مستويات المياه وفرض قيود ملاحية في قطاعات من النهر داخل المجر، إلى جانب أعمال تجريف وتعديلات على الممر الملاحي.

وأدى انخفاض مستوى المياه إلى تعطيل حركة الملاحة في أجزاء من نهر الدانوب، حيث اضطرت بعض السفن السياحية وسفن الشحن إلى تعديل مساراتها أو تقليص حمولتها، وواجهت بعض الرحلات الدولية الإلغاء أو التأخير بسبب عدم كفاية عمق المجرى الملاحي.

وبحسب وكالة رويترز، أدى تراجع مياه الدانوب إلى كشف حطام سفن مختلفة، بينها سفن ألمانية غرقت عام 1944، وسفينة شحن تعود إلى عام 1937 ظهرت أجزاء منها في منطقة أخرى من النهر.

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وامتدت آثار انخفاض المياه إلى مناطق في دول أخرى على امتداد النهر، منها مدينة نوفي ساد شمال صربيا، حيث تراجعت مياه الدانوب مئات الأمتار، وتركت عشرات القوارب عالقة وسط طبقة من الطين والمياه الضحلة.

التأثير في السياحة النهرية

وأثر انخفاض مستويات المياه بشكل مباشر في قطاع السياحة النهرية في المجر، إذ أعلنت شركة ماهارت باس نيف (MAHART PassNave)، أكبر مشغل للرحلات النهرية في البلاد، أن تعليق الرحلات إلى هذه المدن يعد من أبرز الآثار الاقتصادية المباشرة لانخفاض مستوى المياه، نظرا لاعتماد المنطقة على السياحة النهرية خلال موسم الصيف.

ويعتبر منعطف الدانوب (Danube Bend) أحد أشهر المقاصد السياحية في المجر، إذ يمر النهر عبر مدن تاريخية مثل فيشغراد وسينتندري وإسترغوم، وتشتهر المنطقة بالرحلات النهرية والمناظر الطبيعية التي تستقطب آلاف الزوار سنويا.

تأثر محطة نووية

وامتدت تداعيات انخفاض منسوب مياه نهر الدانوب إلى قطاع الطاقة، إذ تعتمد محطات نووية في دول تمر بها مياه النهر على مياهه لتبريد المفاعلات.

ففي رومانيا، أعلنت شركة نوكليار إلكتريكا (Nuclearelectrica)، المشغلة لمحطة تشيرنافودا للطاقة النووية، إيقاف وحدتي المحطة تدريجيا بعد الانخفاض غير المسبوق في مستوى النهر، مؤكدة أن تراجع كميات المياه المتاحة لأنظمة التبريد دفعها إلى اتخاذ هذا القرار في إجراء احترازي ينسجم مع بروتوكولات السلامة النووية.

ويعكس هذا التطور اتساع آثار موجة الجفاف الحالية، إلى قطاعات واسعة منها الملاحة والسياحة، وإلى قطاعات حيوية مثل إنتاج الكهرباء.