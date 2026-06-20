لماذا تذوب قمم أفريقيا الجليدية بينما تغرق مدنها وتجف حقولها؟

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة أثرت على ما لا يقل عن 13 مليون شخص وتسببت في أكثر من 3 آلاف وفاة مسجَّلة في أفريقيا خلال عام 2025، مع تداعيات امتدت إلى مختلف قطاعات الاقتصاد والمجتمع.

وأوضحت المنظمة، في تقريرها "حالة المناخ في أفريقيا 2025" الصادر يوم أمس الخميس، أن القارة تسخن بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي، وأن معدل ارتفاع الحرارة فيها منذ عام 1991 يفوق بشكل كبير أي فترة مماثلة من ثلاثين عاماً في العقود السابقة. وأضافت أن متوسط درجة حرارة سطح الأرض في القارة عام 2025 جاء في المرتبة بين الثالثة والسابعة الأكثر دفئا منذ بدء التسجيل، بزيادة نحو 0.51 درجة مئوية عن متوسط الفترة بين عامي 1991 و2020.

وبحسب التقرير، شكلت الفيضانات أكثر الأخطار المسجلة شيوعا، إذ مثلت أكثر من نصف الأحداث الموثقة. وأشار إلى أن فيضانات شديدة في نيجيريا في مايو/أيار أدت إلى أكثر من 200 وفاة، فيما تسببت فيضانات في جمهورية الكونغو الديمقراطية في أبريل/نيسان في أكثر من 160 وفاةً، إضافة إلى موسم أعاصير مدارية نشط بشكل خاص في جنوب المحيط الهندي خلال عامي 2024-2025.

وفي المقابل، رصد التقرير اتساع رقعة الجفاف، إذ أثر على أكثر من 8.5 ملايين شخص في شرق أفريقيا. وذكر أن معظم مناطق شرق القارة تلقت أمطارا دون المعدل في موسميها المطيرين الطويل والقصير، وأن إجمالي الأمطار السنوية كان منخفضا بشكل غير معتاد حول القرن الأفريقي. أما شمال أفريقيا، فشهد، وفق التقرير، تزايدا في الجفاف، مع تسجيل أمطار دون المعدل على طول الساحل المطل على البحر المتوسط، رغم أن أجزاء من شمال غرب القارة تلقت أمطارا فوق المتوسط للمرة الأولى منذ سنوات.

تراجع الجليد في القمم وارتفاع البحار

وأفاد التقرير بأن الأنهار الجليدية في أفريقيا فقدت أكثر من 90% من مساحتها منذ أواخر القرن التاسع عشر، وأنها باتت محصورة في بركانين هما جبل كينيا في كينيا وجبل كليمنجارو في تنزانيا، إضافة إلى مجموعة جبال روينزوري على الحدود بين أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

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وعلى جبل كليمنجارو (5895 مترا)، أعلى قمة في القارة وموطن أكبر حقولها الجليدية، تقلصت مساحة الجليد من 11.4 كيلومتراً مربعاً عام 1900 إلى 0.98 كيلومتر مربع في السنوات الأخيرة، رغم تساقط ثلوج كبيرة في عام 2025. وبين عامي 1906 و2021/2022، تراجعت مساحة الجليد في جبل كينيا من 1.64 إلى 0.07 كيلومتر مربع، وفي جبال روينزوري من 6.51 إلى 0.38 كيلومتر مربع.

وعلى السواحل، أشار التقرير إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر على طول السواحل الأفريقية بين عامي 1999 و2025 تجاوز المتوسط العالمي البالغ 3.6 مليمترات سنويا في عدة مناطق، ليبلغ نحو 4.2 مليمترات على الساحل الأطلسي، و5.2 مليمترات على ساحل المحيط الهندي، و5.6 مليمترات في البحر الأحمر.

وأضاف أن احترار المحيطات تواصل مع موجات حر بحرية واسعة، وأن المحتوى الحراري للمحيط ودرجة حرارة سطحه في عام 2025 كانا أدنى من المستويات القياسية المسجَّلة في عامي 2023 و2024، لكنهما بقيا ضمن القيم المرتفعة تاريخيا في العقد الأخير، مع استمرار تحمض المحيطات وتسجيل انخفاض قياسي في درجة الحموضة في معظم المنطقة.

فجوة في الإنذار المبكر

ولفت التقرير إلى أن القارة تكافح للتأقلم مع هذه التأثيرات، وأن أقل من 40% من الدول الأفريقية تمتلك أنظمة إنذار مبكر. لكنه أشار في المقابل إلى مؤشرات مشجعة تتمثل في تحسن التعاون بين خدمات الأرصاد ووكالات إدارة الكوارث والسلطات المحلية، وفي تقدّم الخدمات المناخية مثل التنبؤات الموسمية.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليستي ساولو إن "علامات تغير المناخ واضحة في أنحاء أفريقيا، من ارتفاع درجات الحرارة وتصاعد مستوى البحار إلى الفيضانات المدمّرة والجفاف"، مضيفة أن التقرير "يُظهر حجم المخاطر، وكذلك الأهمية المتنامية للإنذار المبكر والخدمات المناخية والعمل المنسق لحماية الأرواح وسبل العيش".

وأُعد التقرير بالتعاون مع المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا ومراكز بيانات دولية وشركاء في الأمم المتحدة، وتضمّن دراسات حالة من غانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا.