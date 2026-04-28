أضرار في البنية التحتية والمحاصيل جراء تسرب مياه سد بإدلب

تعرضت قرية حميمات الداير في منطقة أبو الظهور بريف إدلب الشرقي (شمال غربي سوريا) إلى أضرار بالغة بعد أن تسربت مياه سد السيحة إلى داخل منازل الأهالي وغمرت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية مثل حقول القمح والشعير.

وعملت فرق الدفاع المدني ووزارة الدفاع على رفع السواتر الترابية التي وضعت أمام سد السيحة، ولكن غزارة الأمطار باتت تهدد قرى أخرى.

ويقول أحد أهالي المنطقة للجزيرة مباشر إن ما يقارب 150 بيتا تضررت جراء هذه الكارثة، مشيرا إلى أن محاصيلهم الزراعية أتلفت جراء ارتفاع منسوب المياه في القرية، كما انقطع طريق أبو الظهور الرئيسي، مطالبا الجهات المعنية بمساعدتهم وترميم بيوتهم.

وقال هذا المواطن إن منطقتهم تفتقر إلى الإمكانات الأساسية مثل مياه الشرب والأدوية والخبز.

ووصف مواطن آخر الأوضاع بالمأساوية، وقال إن فرقا من الدفاع المدني ووزارة الدفاع تدخلت للمساعدة بعد أن تسربت مياه سد السيحة، مؤكدا من جهته قطع الطريق الرئيسي الذي يعتبر شريان الأهالي في المنطقة، مضيفا أنه منذ 2013 وهم ينزحون من بيوتهم جراء تسرب المياه.

عائلات نازحة

ورصد مراسل الجزيرة مباشر أنس المعراوي أوضاع العائلات التي نزحت من منازلها بعد تضررها جراء الفيضانات في قرية حميمات الداير في ريف إدلب الشرقي.

وبسبب الأمطار الغزيرة، تسربت المياه إلى الأراضي الزراعية، وتم إجلاء العائلات المتضررة إلى مركز إيواء في القرية.

ويقول محمد حمادي من إدارة الإغاثة الطارئة في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية إن ارتفاع منسوب المياه في السد وانكسار السواتر نتج عنهما تسرب المياه إلى قرية حميمات الداير، ما أوقع أضرارا في البنية التحتية وفي المحاصيل الزراعية.

يذكر أن سد السيحة هو مجمع مائي ضخم يمتد من محافظة حلب حتى ريف إدلب الشرقي.