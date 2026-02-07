أمطار بلا توقف في بريطانيا.. إنذار جديد لعالم يزداد رطوبة

في مشهد يعكس التحولات المتسارعة في أنماط الطقس حول العالم، تواجه المملكة المتحدة موجة أمطار كثيفة ومتواصلة دفعت السلطات إلى إصدار عشرات التحذيرات من الفيضانات، في حدث يتجاوز كونه أزمة محلية ليطرح تساؤلات أوسع حول مستقبل المناخ العالمي.

ثمة أكثر من 80 تحذيرا من فيضانات متوقعة سُجّلت مع استمرار هطول الأمطار دون انقطاع، بينما تشير البيانات الرسمية إلى انتشار الخطر عبر مناطق واسعة من إنجلترا وويلز.

هذه التحذيرات، التي تصدر عندما يصبح خطر الفيضان حقيقيا وقريبا، تعكس الضغط المتزايد على شبكات الأنهار والبنية التحتية في واحدة من أكثر مناطق أوروبا استقرارا مناخيا في التاريخ.

أرقام لافتة تكشف تحوّلا أعمق

اللافت في هذه الموجة ليست شدتها فقط بل استمراريتها، فقد أكدت هيئات الأرصاد أن الأمطار هطلت يوميا منذ بداية عام 2026 في أجزاء من غرب بريطانيا وجنوب ويلز، مع تسجيل كميات تزيد بنحو 50% عن المعدلات المعتادة لشهر يناير/كانون الثاني.

هذه الأرقام تتقاطع مع ما يشهده العالم من تزايد في الظواهر المناخية المتقلبة كالفيضانات في أوروبا والأمطار القياسية في شرق آسيا، والجفاف الحاد في مناطق أخرى، مما يعكس اختلالا متزايدا في التوازن المناخي العالمي.

التقلب المناخي.. ظاهرة عابرة للحدود

ما يحدث في بريطانيا اليوم يشبه سيناريوهات شهدتها دول عديدة في السنوات الأخيرة، إذ باتت الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة جزءا من مشهد عالمي متكرر، لا يقتصر على الدول النامية أو المناطق المدارية، بل يمتد إلى دول صناعية متقدمة ذات بنى تحتية قوية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الطقس غير المستقر، مع زخات مطر ورياح نشطة، يعقبها تحسّن مؤقت قبل عودة الأجواء الرطبة والعاصفة. هذا التقلّب السريع بين فترات هدوء قصيرة وأحوال جوية قاسية أصبح سمة متزايدة في أنماط الطقس العالمية.

ورغم أن التأثير المباشر يطال مناطق محددة، فإن الرسالة الأوسع لهذا الحدث تتجاوز الجغرافيا، فالعالم يدخل مرحلة تصبح فيها الأحداث المناخية المتطرفة أكثر تكرارا وأطول زمنا، وأقل قابلية للتنبؤ، مما يفرض تحديات جديدة على أنظمة الإنذار المبكر والتخطيط الحضري والأمن الغذائي وإدارة المياه في مختلف القارات.