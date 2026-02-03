يعتزم لبنان فحص مواد كيميائية رشتها طائرات إسرائيلية على محاصيل زراعية في أراض جنوبي البلاد، وذلك لتحديد طبيعتها وتقييم انعكاساتها المحتملة على الزراعة والبيئة والصحة العامة.

وأعلنت وزارة الزراعة اللبنانية في بيان أمس الاثنين أنها تسلمت -بالتنسيق مع الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)- عينات أولية من مناطق في جنوب البلاد شهدت عمليات رش لمواد مجهولة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الرسمية الهادفة إلى "تحديد طبيعة هذه المواد وتقييم انعكاساتها المحتملة على الزراعة والبيئة والصحة العامة".

عينات تربة

وقال وزير الزراعة نزار هاني إن وزارته تسلمت حتى الآن أربع عينات شملت تربة وأعشابا وأوراق أشجار، على أن تتسلم صباح الخميس عينات إضافية من مواقع مختلفة.

وأضاف هاني أن جميع العينات "ستُنقل فورا إلى مختبرات متخصصة في بيروت لإجراء الفحوص العلمية اللازمة، على أن تُبنى النتائج عليها والإجراءات المناسبة وفق الأصول"، وأشار إلى إرسال عينات إضافية إلى مختبر متخصص معترف به من قبل الاتحاد الأوروبي في اليونان.

وأشار الوزير إلى أن الفرق التقنية في الوزارة تدرس فرضيات علمية عدة لطبيعة المواد التي قد تكون استُخدمت في عمليات الرش، من بينها احتمال استخدام مبيدات عشبية شديدة التأثير تؤدي إلى القضاء الكامل على الغطاء النباتي، في سياق ممارسات عسكرية تهدف إلى تجريد المناطق المحيطة من مقومات الإنتاج الزراعي والحياة الطبيعية.

وأكد أن النتائج المخبرية ستصدر في مهلة أقصاها 48 ساعة، وأن الوزارة ستدرس الإجراءات الوقائية أو الخطوات القانونية على المستويين الوطني والدولي.

تدمير الغطاء النباتي

وفي السياق ذاته قالت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، مساء الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي استخدم طائرات لرش مواد كيميائية تساهم في تدمير الغطاء النباتي على الحدود مع سوريا ولبنان، بدعوى "منع المخربين من الاقتراب من إسرائيل"، مضيفة أن قيادة المنطقة الشمالية "تشغّل منذ أسابيع طائرات رشّ مدنية بهدف مكافحة الأعشاب في المناطق القريبة من السياج الحدودي".

ونقلت عما قالت إنها ثلاثة مصادر مدنية وأمنية لم تسمها، قولها إن الجيش نفذ طلعات جوية عدة في الأسابيع الأخيرة بمنطقة القنيطرة وسط الحدود مع سوريا وعلى الحدود مع لبنان، "شملت إلقاء مواد كيميائية للقضاء على الأعشاب".

وفي وقت سابق الاثنين، حذرت اليونيفيل من جهتها في بيان من تداعيات نشاط جوي نفذه الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان تخلله إسقاط مادة كيميائية، وقالت إنه عرقل مهامها وأثار مخاوف صحية وبيئية.

ومن جهة أخرى أعلنت وزيرة البيئة اللبنانية تمارة الزين، أنها تواصلت مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، عقب ورود معلومات من بلدة عيتا الشعب ومحيطها عن مشاهدة طائرات إسرائيلية تقوم بعملية رش مواد يُشتبه بأنها مبيدات.

وقالت الزين، في بيان، إنها طلبت الحصول على عينات من المواقع المتأثرة بهدف تحليلها ومعرفة طبيعة هذه المواد ومتابعة الموضوع، مشيرة إلى أن هذا السلوك، في حال ثبتت سمية المواد المستخدمة، "ليس مستغربا" من الجانب الإسرائيلي.