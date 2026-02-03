فيضانات المغرب تستنفر السلطات وتثير حملة تضامن على المنصات

أحدثت الفيضانات التي شهدتها مدينة القصر الكبير شمالي المغرب حالة من الاستنفار الواسع، ففي حين تبذل السلطات جهودا كبيرة لاحتواء الوضع، يتفاعل مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مع تداعيات الكارثة الطبيعية ويعلنون تضامنهم مع الضحايا.

وأعلنت السلطات المغربية حالة التأهب القصوى وأجلت أكثر من 50 ألف من سكان مدينة القصر الكبير إلى أحياء صنفت بالآمنة وإلى مناطق ومدن أخرى عبر الحافلات والقطارات، كما أقامت ملاجئ ومخيمات مؤقتة للمتضررين، وعلقت السلطات الدراسة حتى السبت القادم.

وحولت مياه الفيضانات المدينة إلى بحيرات مائية وأصبحت أحياؤها كمدينة أشباح خالية من السكان.

كما تدخلت عناصر من قوة الإنقاذ العسكرية التابعة للجيش المغربي باستخدام القوارب للوصول إلى الأحياء التي غمرتها المياه.

وقالت السلطات المغربية إن تهاطل الأمطار كان غزيرا جدا ووصفته بالاستثنائي، وفاق المعدلات السنوية المعتادة، أكثر من 200 مليمتر في 24 ساعة، متجاوزا نسبة الهطل المطري المسجل العام الماضي بنسبة 114%.

وتفاعل مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديوهات التي انتشرت حول الوضع في مدينة القصر الكبير، وهو ما رصدته حلقة (2026/2/3) من برنامج "شبكات".

وحث خالد في تعليقه المواطنين على الالتزام بالتعليمات، وقال

"القصر الكبير تحت السيطرة بعد تدخل القوات الملكية. هذا وقت إنقاذ الأرواح لا المزايدات. كل من يوجد قرب الوادي أو بالمناطق المنخفضة: غادروا فورا والتزموا بتعليمات السلطة والوقاية المدنية.. التهاون الآن خطر والأرواح خط أحمر". بواسطة

كما حذر سليم من تفاقم الأوضاع في المدينة جراء امتلاء السدود، قائلا

"مدينة القصر الكبير قد تشهد تراكم كمية ضخمة نظرا للتشبع الكبير للتربة بمياه الأمطار وامتلاء معظم السدود وقد يخلق أوضاعا خطيرة لا يمكن التحكم فيها". بواسطة

وعلق صلاح على الدور الذي تقوم به السلطات المغربية، قائلا

"تدخلت كل قوات الأمن من جيش ملكي ودرك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة ووقاية مدنية.. كل هذه الأجهزة رهن إشارة ساكنة مدينة القصر الكبير من أجل حماية أرواح المواطنين". بواسطة

ومن جهته، قال أبو آدم إن السلطات قامت بما عليها لمواجهة الكارثة، بقوله

"كارثة طبيعية ليس بيد أحد حيلة، أما السلطات فقامت بما يجب القيام به حاليا.. مساعدة الناس للإخلاء ونصبت خيام لإيواء المتضررين وتوفير الأكل والشرب حتى تمر الأمور بسلام". بواسطة

ويذكر أن أهالي المدينة لا يزالون يحبسون الأنفاس ترقبا لما ستؤول إليه الأمور في مدينتهم، فالتوقعات تشير إلى احتمال هطول أمطار غزيرة غدا الأربعاء. في حين رفعت السلطات المغربية تحذيراتها إلى المستوى الأحمر وأصدرت أوامر إخلاء جديدة لـ5 أحياء إضافية.