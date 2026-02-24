عاصفة ثلجية تضرب ولايات أمريكية ومغرّدون يعلّقون على شدتها

توشّحت الولايات الشمالية والشرقية في الولايات المتحدة بالبياض الناصع، جراء العاصفة الثلجية "بليزارد" التي صُنفت كأشد العواصف التي ضربت البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن سُمك الثلوج المتراكمة يصل إلى 60 سنتيمترا في العديد من المناطق، إلى جانب رياح شديدة تصل سرعتها إلى 113 كيلومترا في الساعة.

واتخذت السلطات الأمريكية تدابير شملت إغلاق شبكات المواصلات وإلغاء حصص دراسية وإبقاء الموظفين في المنازل، كما ألغت وأجلت خلال الأيام الثلاثة الماضية 21 ألف رحلة.

وانقطعت الكهرباء عن مئات آلاف الأشخاص في ولايات نيويورك ونيوجيرسي وماساتشوستس.

وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الهطول الكثيف للثلوج في الولايات المتحدة والشلل الذي تسببت به، وتوالت تعليقاتهم التي رصدت بعضها حلقة (2026/2/24) من برنامج "شبكات".

وعلّق زيد بسخرية على كثافة الثلوج في الولايات الأمريكية:

"بهذه الكمية من الثلج.. يعني إذا ضيعت سيارتك أمام البيت فغالبا هي ليست مسروقة ولكنها داخلة بمرحلة سبات شتوي عميق" بواسطة

واستغرب هادي من قوة الظاهرة الطبيعية، قائلا:

"الرياح ليست طبيعية يا جماعة إذا فتحت باب البيت غلط ممكن تجد نفسك فجأة بولاية ثانية" بواسطة

وغرّد ثروت على عدم قدرته على الاستمتاع بالجو، وقال:

"المدينة تحارب العاصفة بكل قوتها وأنا قاعد مخنوق أحارب كيف ممكن أن أطلع أجيب قهوة استمتع فيها مع هذا الجو" بواسطة

وربطت جوهرة العاصفة الثلجية بالاحتباس الحراري وكتبت:

"هذا كله سببه التغير المناخي الذي تسببنا فيه بسبب عدم اهتمامنا بالبيئة والاحتباس الحراري.. ها قد أكلنا على رؤوسنا" بواسطة

وقالت رانيا إن الشتاء لا يمزح:

"كل سنة نقول هذه أسوأ عاصفة وبعدها تأتي التالية تقول ما رأيكم فيي؟ الشتاء شكله لم يأت ليمزح" بواسطة

يُذكَر أن الولايات المتحدة كانت شهدت قبل نحو شهر عاصفة ثلجية أُطلِق عليها "فيرن"، وأعلنت وقتها نحو 20 ولاية أمريكية حالة الطوارئ.