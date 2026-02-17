أسرع قارات العالم احترارا.. دعوة لبناء درع أوروبي في وجه تغير المناخ

حذر مستشارون مستقلون تابعون للاتحاد الأوروبي من أن التكتل غير مستعد لمواجهة تفاقم آثار تغير المناخ، ودعوا إلى تسريع الاستثمارات وتعزيز التنسيق بين دول الاتحاد لحماية السكان والبنية التحتية من موجات حر وفيضانات وحرائق غابات تزداد شدة وتكرارا.

وقال المجلس الاستشاري العلمي الأوروبي المعني بتغير المناخ، ومقره كوبنهاغن، في تقرير جديد صدر اليوم الثلاثاء، إن التقلبات الشديدة المرتبطة بالطقس والمناخ تسبب بالفعل خسائر جسيمة في مختلف أنحاء القارة، مشيرا إلى أن موجات الحر الشديدة وحدها أسفرت عن عشرات الآلاف من الوفيات المبكرة في السنوات الأخيرة.

ووفق بيانات الاتحاد الأوروبي، تبلغ قيمة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية والمناخية شديدة التقلب نحو 45 مليار يورو (حوالي 53.3 مليار دولار) سنويا، أي ما يعادل 5 أضعاف متوسط الخسائر المسجلة في ثمانينيات القرن الماضي، وتشمل البنية التحتية والمباني والأنظمة البيئية.

أسرع قارات العالم احترارا

وتشير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن تغير المناخ جعل أوروبا أسرع قارات العالم احترارا، مع تزايد في تكرار وشدة موجات الحر والفيضانات والعواصف، وتزايد تضرر السواحل الأوروبية.

ورغم الأهداف الطموحة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يرى المجلس الاستشاري أن جهود التكيف مع الظروف الجوية الشديدة التي يغذيها تغير المناخ لا تزال غير كافية.

وقال رئيس المجلس الاستشاري أوتمار إيدنهوفر إن هناك "نقصا في التماسك ونقصا في التنسيق وكذلك نقصا في الميزانية"، محذرا من أن الكوارث المناخية لا تخلف فقط خسائر اقتصادية مباشرة، بل تقوّض أيضا القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي وتضغط على الميزانيات العامة وتزيد من المخاطر الأمنية.

التكيف مع تغير المناخ بات أمرا حاسما

وشدد المجلس على أن التكيف مع تغير المناخ بات أمرا حاسما إلى جانب خفض الانبعاثات، ودعا إلى إلزام وتوحيد تقييمات مخاطر المناخ عبر سياسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، ووضع رؤية واضحة لـ"اتحاد أوروبي مقاوم للمناخ" بحلول عام 2050.

كما أوصى بزيادة تعبئة الاستثمارات العامة والخاصة، ودمج مخاطر المناخ في جميع مجالات السياسات، واعتماد خطة استعداد مشتركة على مستوى دول الاتحاد لمواجهة المخاطر الناجمة عن ارتفاع متوقع في درجات الحرارة يتراوح بين 2.8 و3.3 درجات مئوية بحلول عام 2100.

وأكد المجلس أن على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لسيناريوهات مناخية مستقبلية مختلفة، مع مراقبة إجراءات التكيف وتقييم فعاليتها بشكل مستمر، حتى لا تجد أوروبا نفسها في مواجهة مناخ أشد قسوة من دون منظومة حماية كافية.