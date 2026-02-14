توصل فريق من علماء جامعة ريشيتنيف الروسية إلى تطوير غشاء بلاستيكي قابل للتحلل الحيوي يمكن أن يشكل بديلا أكثر صداقة للبيئة للتغليف البلاستيكي التقليدي، مع الحفاظ على جودة وسلامة الغذاء.

وذكرت الجامعة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن الباحثين درسوا تأثير ثلاثة مكونات تضاف عادة إلى البلاستيك لجعله "أكثر ليونة ومرونة" على الأغشية البلاستيكية القابلة للتحلل ومدى قدرتها على حماية الأغذية.

وأظهرت النتائج أن نوعين من هذه الملدنات، وهما ثلاثي الأسيتين (TA) وثلاثي إيثيل السترات (TEC)، يغيران بنية الغشاء ويجعلانه أقل تماسكا، في حين يحافظ الملدن الثالث -والمعروف باسم ثلاثي بوتيل أسيتيل السترات (TBAC)- على استقرار الغشاء دون إضعافه، مما يجعله أكثر توافقا مع المادة البلاستيكية المستخدمة.

تجربة عملية على تغليف الدجاج

وأوضحت آنا سوخانوفا، رئيسة قسم المواد البوليمرية القابلة للتحلل في الجامعة، أن الغشاء المصنوع من بلاستيك قابل للتحلل الحيوي مع إضافة "TBAC" استخدم لتغليف لحم الدجاج، وأسهم في إطالة مدة صلاحيته إلى سبعة أيام في ظروف التبريد، من دون أي تغير في الطعم أو القوام أو الرائحة.

وأضافت أن نسبة انتقال هذه المادة من الغشاء إلى الطعام كانت منخفضة جدا وتندرج ضمن الحدود التي تفرضها المعايير الدولية للسلامة الغذائية.

ويعول الباحثون على أن يسهم هذا النوع من الأغشية في تقليل الاعتماد على البلاستيك التقليدي وتقليص النفايات البلاستيكية، عبر توفير تغليف يحافظ على جودة المنتجات الغذائية ويكون في الوقت نفسه أقل ضررا بالبيئة.

يشار إلى أن الملدن هو مادة تضاف إلى البلاستيك أو الأغشية البلاستيكية لتجعلها أكثر ليونة ومرونة، ويعد اختيار النوع المناسب منها مسألة أساسية في تغليف المواد الغذائية، بحيث يكون آمنا، ولا ينتقل إلى الطعام، مع الحفاظ على خصائص الغشاء وجودة المنتج.