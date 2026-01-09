"غوريتي" تضرب أوروبا ومغردون يتحدثون عن برد لا يحتمل

تعيش أوروبا حالة من الاستنفار والهلع بسبب المنخفضات الجوية والعواصف العاتية التي تضرب القارة خلال هذا الموسم، وأبرزها العاصفة "غوريتي" التي بدأت في شمال المحيط الأطلسي، وتحركت سريعا نحو أوروبا، خصوصا الجهة الغربية منها.

وضربت "غوريتي" -وهو الاسم الفرنسي لهذه العاصفة- فرنسا والمملكة المتحدة، وامتدت سريعا إلى بلجيكا وهولندا، ومناطق من سويسرا والنمسا. وتوصف رياح هذه العاصفة بأنها قوية وبردها شديد.

ووصلت سرعة العاصفة غوريتي إلى 213 كيلومترا في الساعة، وبلغت تراكمات الثلوج مستويات مرتفعة. وقد شبهها البعض بالعاصفة "خافيير" التي أودت بحياة عشرات الأشخاص في أوروبا عام 2013.

وتسبب العاصفة في اضطرابات في النقل الجوي، فقد ألغيت مئات الرحلات بمطارات أمستردام وأورلي وشارل ديغول بفرنسا.

وشهدت السكك الحديد في فرنسا وهولندا وبريطانيا تقليصا لخدمات القطارات، وأعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية توقف القطارات تماما بين باريس ومنطقة نورماندي. كما واجهت بعض شركات الطيران صعوبة في إطلاق رحلاتها الجوية، بسبب تراكم الثلوج على الطائرات.

وفي بريطانيا، انقطعت الكهرباء عن 147 ألف منزل، حسب بيان للشبكة الوطنية "ناشونال غريد".

كذلك شهدت منطقتان في غرب فرنسا انقطاعا للكهرباء عن 380 ألف منزل، وفقا لمزود الكهرباء الفرنسي.

وتفاعلت تعليقات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي مع الكوارث التي أحدثتها عاصفة "غوريتي" في أوروبا، رصدت بعضها حلقة (2025/1/9) من برنامج "شبكات".

ووصفت فتيحة الأجواء المناخية في فرنسا، قائلة:

منزلي يبعد عن باريس بـ120 كيلومترا، والجليد يغطي الطروقات، وما زال الثلج يتساقط.. المشكل إذا طالت العاصفة فستكون الكارثة على البيوت القديمة جدا وستنهار. بواسطة

ومن جهته، علق جلال على خطورة العاصفة، بالقول:

"لم أشهد عاصفة بهذا العنف منذ سنوات. الرياح لا تتوقف والثلوج تغطي الطرق بالكامل. انقطعت الكهرباء لساعات طويلة، والبرد داخل المنازل لا يحتمل. الأخبار تتحدث عن أرقام قياسية في سرعة الرياح، وهذا يجعلنا نشعر أن الوضع أخطر مما نتوقع". بواسطة

وعبّرت حنان عن حالة الخوف التي تعتريها، وكتبت:

"لأول مرة أحفظ اسم العاصفة من كثرة الخوف.. لا أفهم كيف لا يخاف الناس، ويخرجون! الدول تنصح بعدم السفر إلا للضرورة القصوى". بواسطة

ويفسر شادي في تعليقه الأسباب، بالقول: