"رؤى خضراء".. مشروع لتمكين 500 ألف شاب عربي في مواجهة التغير المناخي

في ظل تصاعد التحديات البيئية، تنفذ مؤسسة "التعليم فوق الجميع" (مقرها في قطر) بالشراكة مع مبادرة "جيل بلا حدود" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) مشروع "رؤى خضراء ومستقبل مزدهر". وهو مشروع يهدف إلى تمكين الشباب في الأردن ومصر ولبنان من مواجهة التغير المناخي عبر "الاقتصاد الأخضر"، ويتطلع إلى الوصول إلى نصف مليون شاب وشابة لتحويلهم من مستفيدين إلى قادة للتغيير.

في الأردن، حيث يُعدّ شح المياه أحد أبرز التحديات الوجودية، وحيث تتقاطع آثار التغير المناخي مع ضغوط النمو السكاني ومحدودية الموارد الطبيعية، يأتي هذا المشروع بالشراكة مع وزارة الشباب الأردنية استجابة عملية وملموسة لواقع بيئي معقد.

فالأردن يصنف من بين أكثر الدول شحا في المياه على مستوى العالم، إلى جانب تدهور النظم البيئية وفقدان الغطاء النباتي وازدياد مخاطر التلوث وحرائق الغابات.

يستهدف المشروع في الأردن 160 ألف شابا وشابة لقيادة وتنفيذ نحو 310 آلاف مبادرة عمل مناخي يقودها الشباب بما يسهم في تعزيز الوعي البيئي وحماية الموارد الطبيعية ودعم المجتمعات المحلية.

مالك السوالقة من محافظة الطفيلة نموذج لشاب اختار أن يجعل من العمل البيئي مسار حياة ومسؤولية وطنية، وهو ناشط شبابي ومؤسس وقائد مبادرة وفريق "كون" للعمل البيئي والمناخي والسياحي.

أثناء مشاركته تلقى مالك مجموعة من التدريبات المتخصصة وفرصا لبناء العلاقات المهنية، إضافة إلى موارد وأدوات عملية أسهمت في بناء ثقته بنفسه وتطوير مهاراته في التخطيط والتنفيذ والعمل ضمن فريق.

وعلى مدى عام ونصف قاد مالك وفريقه سلسلة واسعة من الأنشطة البيئية في محافظة الطفيلة كان لها أثر واضح على البيئة والمجتمع المحلي، فقد زرع الفريق نحو 3000 شجرة في مختلف مناطق المحافظة في خطوة تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي والمساهمة في مواجهة آثار التغير المناخي، كما عقدوا جلسات توعوية وتدريبية استفاد منها نحو 800 شخص من فئات عمرية مختلفة ومن محافظات متعددة ركزت على رفع الوعي البيئي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز السلوكات الإيجابية تجاه البيئة.

إلى جانب ذلك أسهم مالك وفريقه في إنشاء أكثر من عشر مسارات سياحية بيئية شارك فيها أكثر من 600 شخص في مبادرة تجمع بين حماية البيئة وتعزيز السياحة البيئية المستدامة.

تحديات مجتمعية

ولم تكن الطريق خالية من الصعوبات، إذ واجه مالك وفريقه في البداية تحديات مرتبطة بالعادات الاجتماعية ونقص الوعي بالبيئة والتشكيك في جدوى العمل البيئي، إضافة إلى محدودية الموارد التي لا تزال تشكل عائقا أمام تنفيذ بعض الأفكار.

ويؤكد مالك أن هذه التجربة غيرت نظرته إلى الحياة بشكل عام وجعلته أكثر وعيا ومسؤولية، ويأمل في مواصلة هذا المسار بصدق وإخلاص وتطوير ذاته لخدمة مجتمعه والمساهمة في بناء ثقافة بيئية راسخة تقوم على المسؤولية المشتركة.

التغيير العالمي يبدأ من الزراعة المنزلية

في محافظة الكرك تجسد قصة ريتاج مرتضى الصعوب مثالا على كيف يمكن للفرص المحلية الصغيرة أن تتحول إلى مسارات تغيير واسعة الأثر، فهي عضو في مركز الغوير للشباب والشابات وإحدى المشاركات في مبادرة "سفراء التغير المناخي"، وبدأت رحلتها من اهتمام بسيط بالزراعة المنزلية داخل المركز قبل أن تتوسع تجربتها لتشمل الزراعة المائية، التي شكلت نقطة تحول في مسارها الشخصي والمجتمعي.

جاءت مشاركة ريتاج من خلال برنامج "مهاراتي"، الذي أتاح لها التعرف على شركاء المشروع والانخراط في أنشطته، ومع مرور الوقت حصلت على دعم متكامل شمل تدريبات وتنمية للمهارات المالية، ودعما ماليا ومواد وأدوات، وقد أسهم ذلك في تمكينها وزميلاتها من زراعة محاصيل متنوعة.

وإلى جانب الزراعة المائية شاركت ريتاج في حملات تنظيف بيئية على مستوى المحافظة، وأسهمت في ترسيخ ثقافة العمل الجماعي والحفاظ على البيئة داخل المركز وخارجه.

ومع تطلعها إلى المستقبل تسعى إلى التخصص في مجالات الزراعة وإعادة التدوير والتغير المناخي والمساهمة في مكافحة الظواهر المناخية السلبية وتمثيل الأردن في المحافل المحلية والدولية.

حماية الطبيعة وتحويلها إلى مصدر للدخل

أما يمان الضمور فقد جاءت مشاركته في المشروع من خلال مركز الغوير للشباب والشابات، وأسهمت تجربته في مشروع الزراعة المائية وحملات النظافة وإعادة التدوير في بناء مهاراته القيادية وتعزيز حسه بالمسؤولية تجاه مجتمعه وبيئته.

وشارك يمان في زراعة الشتلات وبيعها لدعم استمرارية المشروع واستخدام العائدات لتوفير الموارد اللازمة للزراعة المائية، في نموذج عملي يجمع بين الاستدامة البيئية والاقتصادية، كما شارك في حملات تنظيف على مستوى المحافظة وأسهم في إعادة تدوير الموارد المتاحة.

ويؤكد يمان أن التحديات -وعلى رأسها نقص الموارد- شكلت دافعا للابتكار والعمل الجماعي. وقد أسهمت هذه التجربة في تطوير شخصيته وجعلته أكثر التزاما بالعمل التطوعي وأكثر وعيا بأهمية الزراعة.

تعكس قصص مالك وريتاج ويمان نماذج حية لشباب أردنيين تمكنوا بدعم من مؤسسة التعليم فوق الجميع ومبادرة "جيل بلا حدود" التابعة لليونيسف من تحويل الوعي البيئي إلى فعل والمبادرات إلى أثر مستدام.

ومن خلال مشروع "رؤى خضراء ومستقبل مزدهر" تواصل مؤسسة التعليم فوق الجميع التزامها بتمكين الشباب وتعزيز دورهم في تحقيق التنمية المستدامة، إيماناً بأن الحلول الحقيقية تبدأ من الإنسان وتزدهر عندما تتكامل الرؤية مع الفعل.