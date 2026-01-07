أمطار وثلوج وبرد تحت الصفر.. اضطراب جوي واسع يضرب ولايات شمال الجزائر

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في الجزائر، اليوم الأربعاء، تواصل الاضطرابات الجوية في عدد من ولايات البلاد خاصة في الشمال، وبثت منصات ووسائل إعلام محلية صورا لأمطار غزيرة وثلوج كثيفة على المرتفعات وموجة برد قارس تمس الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

وفي بيان بثه التلفزيون العمومي أصدر الديوان تنبيها من المستوى الأول باللون الأصفر بشأن تساقط أمطار غزيرة على ولايات: الطارف وعنابة وسكيكدة وجيجل وسوق أهراس وقالمة وقسنطينة وميلة وسطيف وبومرداس والجزائر العاصمة، ودعا إلى توخي الحذر من تشكل برك المياه وصعوبة السير على بعض المحاور.

وينضاف هذا التنبيه إلى نشرات خاصة سابقة من مستوى إنذار برتقالي، حذرت من تساقط ثلوج على المرتفعات وموجة برد شديدة. فقد أوضح الديوان في نشرة خاصة يوم الاثنين أن ثلوجا يرتقب أن تتساقط يومي الثلاثاء والأربعاء على المرتفعات التي يتراوح ارتفاعها بين 800 و1000 متر في عدد من ولايات الشمال.

وأضافت النشرة أن سمك الثلوج المتوقعة سيتراوح بين 5 و10 سنتيمترات وقد يتجاوز 25 سنتيمترا على سلاسل جبلية معروفة مثل الونشريس والشريعة وجرجرة والبابور.

كما أفادت نشرة خاصة أخرى -من مستوى الإنذار البرتقالي- بأن عدة ولايات ستشهد موجة برد يومي الأربعاء والخميس، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة قد يصل إلى نحو 5 درجات مئوية تحت الصفر في بعض المناطق الداخلية.

وتشمل هذه الموجة مناطق من جنوب تلمسان والنعامة وشمال البيض وشمال الأغواط وشمال الجلفة، إضافة إلى باتنة وشمال خنشلة، ويُنتظر أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 4 و6 درجات مئوية، بينما تسجل الدرجات الدنيا حوالي 5 درجات تحت الصفر.

أجواء شتوية بامتياز

ومن مقر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أكد المختص في الأرصاد بوعلام سايح، في تصريح صباح اليوم للتلفزيون الجزائري، أن المناطق الشمالية للبلاد شهدت في الساعات الـ48 الأخيرة "أجواء شتوية بامتياز"، مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة، وأمطار شملت تقريبا كل الولايات الشمالية، إضافة إلى تساقط الثلوج على الولايات التي يفوق ارتفاعها 800 متر.

إعلان

وأشار سايح إلى تسجيل كميات "معتبرة جدا" من الأمطار في اليومين الماضيين بعدد من الولايات من بينها 64 مليمترا في الجزائر العاصمة و80 ملم في تيزي وزو، مؤكدا استمرار التساقطات على بعض ولايات الوسط والشرق إلى نهاية الاضطراب الجوي.

ورغم تأكيده أن هذه الأمطار والثلوج "أمطار رحمة" ذات أهمية كبيرة للفلاحة وللموارد المائية الجوفية، دعا مختصو الأرصاد والحماية المدنية المواطنين إلى توخي الحذر، خصوصا بعد ارتفاع منسوب بعض الأودية ونصحوا بعدم اجتياز مجاري الأودية وهي في حالة جريان وتجنب المغامرة بالمرور عبرها تفاديا للحوادث.

كما حذروا من مخاطر الطرقات الجبلية بعد التساقطات الغزيرة والثلوج، إذ يمكن أن تشهد بعض المحاور انجرافا للتربة وانزلاقا للأحجار ودعوا إلى تخفيض السرعة قدر الإمكان والالتزام بتعليمات الحماية المدنية والسلطات المحلية.

وتتداول وسائل الإعلام ومنصات التواصل في الجزائر على نطاق واسع صورا ومقاطع فيديو للمدن والقرى الجبلية المكسوّة بالثلوج، بين من يحتفي بالمشهد الشتوي ومن يبدي قلقه من تأثير موجة البرد والثلوج والأمطار على حركة السير والحياة اليومية في المناطق المرتفعة.