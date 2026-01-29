وثائقي يسلط الضوء على نشاط الملك تشارلز في الدفاع عن البيئة

استضاف ملك ‍بريطانيا تشارلز الثالث أمس الأربعاء في قصره بقلعة وندسور التاريخية العرض الأول لفيلم وثائقي يوثق مسيرته في الدفاع عن ⁠الطبيعة.

واستغرق تصوير ​فيلم "البحث عن التناغم: رؤية ملك" (Finding Harmony: A King’s Vision) سبعة ‍أشهر في العام الماضي، ومن المقرر أن يُعرض على منصة "أمازون برايم" الشهر المقبل.

ويوصف الفيلم ‍بأنه "يقدم ⁠نظرة شخصية متعمقة" في عقود أمضاها الملك البالغ من العمر 77 عاما في النشاط البيئي والفلسفة التي حفزته على ذلك.

ويروي الفيلم قصة تشارلز وهو يتأمل بحنين تجاربه، بدءا من اعتباره شخصا ​غريبا يتحدث إلى ‌النباتات، وصولا إلى أمله في أن تصبح رؤيته للاستدامة، التي تطبق في مشاريع بأنحاء العالم، طوق نجاة للكوكب.

ويقول تشارلز ‌في الفيلم، الذي أُنتج بالتعاون مع مؤسسة الملك الخيرية ‌التي أسسها عام 1990 "⁠الأمر كله يختزل في حقيقة أننا نحن أنفسنا (من) الطبيعة.. نحن جزء منها.. لسنا منفصلين عنها".

وأضاف "ربما، ‌بحلول الوقت الذي أغادر فيه هذه الدنيا، قد يكون هناك مزيد من الوعي… بضرورة ‍إعادة الأمور إلى نصابها مرة أخرى".