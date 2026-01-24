متاجر خاوية وجليد مرعب.. أمريكا تتأهب للعاصفة "فيرن" ومغردون يعلقون

تعيش ولايات أمريكية حالة تأهب واستعداد تحسبا لعاصفة جديدة قادمة اسمها "فيرن"، حيث بدأ المواطنون في تخزين احتياجاتهم من غذاء ولوازم البقاء مثلما حدث في أيام جائحة كورونا.

وتشبه العاصفة القادمة ببردها وثلجها وسرعة رياحها العاصفة السابقة "يوري"، لكنها أوسع نطاقا وستؤثر على أكثر من 230 مليون شخص، أي ما يفوق نصف سكان الولايات المتحدة.

وأعلنت 18 ولاية أمريكية حالة الطوارئ، وستواجه تكساس وأركنساس وجورجيا ثلوجا وجليدا مرعبا وستنخفض فيها درجات الحرارة إلى 25 درجة تحت الصفر، في حين ستواجه بعض المناطق كواشنطن ونيويورك سرعة فائقة للرياح تصل إلى 90 كيلومترا في الساعة.

وبدأ الأمريكيون يتأهبون لحجر منزلي قد يتواصل لأيام، وتم بيع كل ما يوجد على رفوف البقالات و"السوبرماركات"، فلا حليب ولا خبز ولا ماء وحتى أجهزة التدفئة بيعت كلها.

من جهته، طلب الرئيس دونالد ترمب من الأمريكيين عدم التحرك والبقاء في المنازل، قائلا "لا تخرجوا أبقوا بالمنزل وحافظوا على الدفء".

وشهدت حركة الطيران اضطرابا جديا بسبب العاصفة " فيرن"، حيث ألغيت أكثر من 3500 رحلة وتأخرت قرابة 9 آلاف رحلة حول العالم، في حين شهدت حوالي 456 تأخيرا داخل الولايات المتحدة وحدها.

ومن المتوقع أن تستمر العاصفة 4 أيام لذا انتشرت فرق الطوارئ والدفاع المدني وبدأ حشد موظفي الكهرباء والماء وتقديم المساعدات.

وتفاعلت تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مع العاصفة "فيرن"، رصدت بعضها حلقة (2026/1/24) من برنامج "شبكات".

وقلل علي في تعليقه من الآثار المحتملة للعاصفة، وكتب:

" يعني هي أول مرة تضرب عاصفة أمريكا؟ على الأقل هم بلدان متقدمة لهم الإدارات والهياكل والفلوس لمجابهة هذه الكوارث.. غدا يطلعوا منها كأنه لم يحدث شيء". بواسطة

واستغربت مها من تصرف الأمريكيين في مواجهة العاصفة، بقولها:

"هو صحيح أزمة وكارثة، لكن أضحكتني مشاهد إقبال الأمريكيين على البقالات.. هاهم مثلنا همهم كروشهم ..كل شيء قضوا عليه شفت الصور انصدمت.. كلها 3 أيام!". بواسطة

أما محمد فعلق على مسألة إدارة الكوارث الطبيعية، حيث غرّد:

" الكوارث الطبيعية في تزايد بسبب التغيرات المناخية. البلدان تتميز في حسن إدارة الكارثة بأخف الأضرار. قتلى أقل وخسائر أخف من إلى قبلها". بواسطة

أما أيمن فعلّق على دعم الولايات المتحدة لمواطنيها خلال الكوارث بقوله:

" غوريتي.. فيرن.. كل مرة اسم.. لكن ما يشهد لأمريكا أنها تخصص مبالغ ضخمة للتعويض ولدعم الضحايا والناس بهذه الأزمات!". بواسطة

يذكر أن ميزانية الولايات المتحدة تشهد ارتفاعا مستمرا في المبالغ المخصصة لإدارة الكوارث الطبيعية، وخصصت الحكومة الأمريكية أكثر من 26 مليار دولار من ميزانيتها لهذا العام لصندوق الإغاثة من الكوارث الطبيعية.