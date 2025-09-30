تقرير: تغير المناخ يعرض أسلوب الحياة الأوروبي للخطر

كشف تقرير جديد أن أسلوب الحياة الأوروبي مهدد بسبب التدهور البيئي، حيث حذر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي من إضعاف القواعد الخضراء، حيث سيؤدي فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ إلى تقويض النظم البيئية التي تقوم عليها الاقتصادات الأوروبية.

وأشار التقرير الصادرعن وكالة البيئة الأوروبية إلى أن القارة حققت تقدما مهما في خفض التلوث المسبب لارتفاع درجة حرارة الكوكب، ولكن تدهور الحياة البرية وانهيار المناخ يدمران النظم البيئية التي تدعم الاقتصاد.

وأفادت الطبعة السابعة من التقرير، الذي يُنشر كل 5 سنوات منذ عام 1995 إلى أن أكثر من 80% من الموائل المحمية في حالة سيئة أو سيئة جدا، حيث تؤدي أنماط الاستهلاك والإنتاج "غير المستدامة" إلى فقدان الحياة البرية.

كما أشار التقرير إلى انخفاض "مخزون الكربون" في الاتحاد بنحو 30% خلال عقد من الزمان بسبب قطع الأشجار وحرائق الغابات والآفات التي تلحق الضرر بالغابات.

وحسب التقرير، لم تشهد الانبعاثات الناجمة عن النقل والأغذية أي تغير يُذكر منذ عام 2005، على الرغم من التقدم المحرز في قطاعات أخرى، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء فشلت في التكيف مع الطقس المتطرف بالسرعة التي ارتفعت بها مستويات المخاطر.

كما يؤثر نقص المياه بالفعل -حسب التقرير- على واحد من كل 3 أوروبيين، ومن المتوقع أن يزداد الأمر سوءًا مع تغير المناخ، كما أن الغابات معرضة لخطر قطع الأشجار وحرائق الغابات والآفات.

وقالت لينا يلا-مونونين، المديرة التنفيذية للوكالة "نكافح لتحقيق أهدافنا لعام 2030 في مجالات عديدة، وهذا يُعرّض للخطر مستقبل ازدهار الأوروبيين وقدرتهم التنافسية وجودة حياتهم".

ويأتي هذا التحذير في ظل تراجع عن القواعد البيئية، مع تزايد نفوذ أحزاب اليمين المتطرف التي تُنكر صحة نظرية تغير المناخ في جميع أنحاء القارة.

إعلان

كما ضغطت الولايات المتحدة على قادة الاتحاد الأوروبي لشراء وقودها الأحفوري والتخلي عن معايير التلوث التي تؤثر على السلع المستوردة.

وفي خطاب ألقاه في الأمم المتحدة -يوم الأربعاء- زعم دونالد ترامب دون دليل، أن العديد من الدول الأوروبية على "حافة الدمار بسبب أجندة الطاقة الخضراء"، وألقى الرئيس ترامب باللوم على انخفاض انبعاثات الاتحاد الأوروبي بنسبة 37% منذ عام 1990 في فقدان الوظائف وإغلاق المصانع.

وقد استخدم كبار المسؤولين الثلاثة في الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن السياسة البيئية، تيريزا ريبيرا، وجيسيكا روزوال، وفوبكي هوكسترا، نتائج التقرير للدفاع عن استمرار العمل المناخي وحذروا من اعتباره عبئا ماليا.

وقال هوكسترا، مفوض المناخ في الاتحاد الأوروبي إن "تكاليف التقاعس عن العمل هائلة، ويشكل تغير المناخ تهديدا مباشرا لقدرتنا التنافسية"، مضيفا أن "الاستمرار في هذا المسار ضروري لحماية اقتصادنا".

من جهتها قال ريبيرا، المسؤول عن المنافسة والتحول الأخضر "إن تأخير أو تأجيل تحقيق أهداف المناخ لن يؤدي إلا إلى زيادة التكاليف وتعميق التفاوت وإضعاف قدرتنا على الصمود".

المناخ يعرقل الأهداف

ويرسم التقرير الصورة الأشمل حتى الآن للبيئة الأوروبية، مع أن عمليات التحقق المطولة تعني أن أحدث البيانات المتعلقة ببعض القضايا تعود إلى عام 2021.

وقد وجد التقرير أن هدفين فقط من أصل 22 هدفا سياسيا محددا لعام 2030 ، وهما انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والمواد المستنفدة للأوزون، "يسيران على المسار الصحيح إلى حد كبير"، وفي المقابل لم تكن 8 أهداف "على المسار الصحيح إلى حد كبير"، بينما أظهرت البقية اتجاها متباينا.

واعتُبرت حالة البيئة الطبيعية مثيرة للقلق بشكل خاص، إذ فشل الاتحاد الأوروبي في تحقيق هدفه بوقف فقدان التنوع البيولوجي وعكس مساره بحلول عام 2020، ولا توجد مؤشرات للتنوع البيولوجي تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف عام 2030.

ومن بين الاتجاهات الإيجابية القليلة في مجال الحياة البرية نمو المناطق المحمية، التي ارتفعت إلى 26.1% من اليابسة و12.3% من البحر في عام 2022.

كما كان التقدم نحو الاقتصاد الدائري ضعيفا أيضا، حيث لم يرتفع الطلب على المواد المُلبّاة عن طريق إعادة التدوير إلا بشكل طفيف، وتراوحت من 10.7% عام 2010 إلى 11.8% عام 2023.

وقال توبياس لونغ، المشارك في إعداد التقرير إن "مؤشر الخطر الحقيقي هو استهلاكنا، مستويات استهلاكنا مرتفعة للغاية".

وعانت أوروبا خلال صائفة 2025 من معدلات حرارة قياسية وموجة حؤائق كبيرة، وحسب بيانات مركز أبحاث الاتحاد الأوروبي، احترق أكثر من مليون هكتار في بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2025، وكانت إسبانيا والبرتغال الأكثر تضررا.

وتشير بيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي إلى أن أوروبا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل أسرع بمرتين من المتوسط العالمي منذ ثمانينيات القرن الماضي.