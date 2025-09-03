لماذا تعد أفغانستان معرضة للزلازل؟

قُتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 3100 آخرين بعد أن ضرب زلزال بقوة 6 درجات أفغانستان، أعقبه زلزال آخر الثلاثاء بقوة 5.5 درجات، حيث تعد أفغانستان أحد أكثر البلدان التي تشهد زلازل وهزات أرضية متكررة.

ويعد زلزال الأحد من بين الأسوأ التي شهدتها البلاد منذ سنوات، حيث أدى إلى تدمير المنازل في القرى النائية، وباتت جميع المنازل متضررة أو مدمرة، بينما لا يزال السكان المحليون يبحثون بين الأنقاض عن ناجين، والكثير من الناس محاصرون.

وقال المتحدث باسم إدارة طالبان ذبيح الله مجاهد إن عدد القتلى، حتى ليل الأربعاء، بلغ 1411 شخصا على الأقل، كما أصيب 3124 شخصا ودمر أكثر من 5400 منزل.

تقع أفغانستان في منطقة جبلية وعرة، مما يجعلها عرضة لمجموعة من الكوارث الطبيعية، ولكن الزلازل فيها تتسبب في معظم الوفيات، حيث تقتل نحو 560 شخصا في المتوسط ​​كل عام، وتتسبب في أضرار سنوية تقدر بنحو 80 مليون دولار.

تشير الدراسات إلى أن ما لا يقل عن 355 زلزالا بقوة أعلى من 5.0 درجات ضربت أفغانستان منذ عام 1990 وتسببت في خسائر متفاوتة لكنها جسيمة.

تقع أفغانستان على حافة الصفيحة التكتونية الأوراسية، التي تشترك في منطقة التعدي مع الصفيحة الهندية خصوصا في سلسلة جبال هندوكوش، مما يعني أن الاثنتين قد تتقاربان أو تلامسان بعضهما البعض.

كما تتأثر أيضا بالصفيحة العربية إلى الجنوب منها، مما يخلق واحدة من أكثر المناطق نشاطا تكتونيا في العالم. وعادة ما تكون حركة الصفيحة الهندية شمالا ودفعها للصفيحة الأوراسية مسؤولة عن الزلازل العديدة في أفغانستان.

وتعتبر المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من أفغانستان، وخاصة المناطق الواقعة على طول حدودها مع أوزبكستان وطاجيكستان وباكستان، معرضة بشكل خاص للزلازل.

ويشمل ذلك مدينة كابل ذات الكثافة السكانية العالية، والتي تسجل أعلى متوسط ​​تقديري للأضرار الناجمة عن الزلازل، والذي يصل إلى 17 مليون دولار سنويا، وفقا لدراسة.

وتُعد الزلازل أيضا خطيرة بشكل خاص في الجبال الأفغانية، حيث يمكن أن تؤدي إلى حدوث انهيارات أرضية، مما يؤدي إلى تفاقم الخسائر في الأرواح والممتلكات.

سجلت أفغانستان نحو 100 زلزال "مدمر" منذ عام 1900، ومن بين أسوأ الزلازل التي شهدتها السنوات الأخيرة زلزال بقوة 6 درجات في عام 2022، والذي أودى بحياة ألف شخص.

كما أدت زلازل متعددة في شهر واحد عام 2023 إلى مقتل ألف شخص وتدمير قرى بأكملها. وضرب أحد أكبر الزلازل في أفغانستان، بقوة 7.5 درجات، في عام 2015، مما أسفر عن مقتل 399 شخصا في أفغانستان وباكستان والهند أيضا.

أما أكبر الآثار، فقد حصلت في عام 1998، عندما ضربها زلزالان خلال 3 أشهر، حيث أدى الأول إلى مقتل 2300 شخص والثاني إلى مقتل 4700 شخص.

ومن الآليات المقترحة لدعم قدرة البلاد، توصي الدراسات ببناء هياكل جديدة بطريقة مقاومة للزلازل، وتحديث المباني القائمة لتقليل فرص الانهيار.

كما تقترح أيضا إنشاء أنظمة أفضل للرصد والإنذار المبكر لضمان إصدار تنبيهات في الوقت المناسب، ورسم خرائط خطوط الصدع باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والجغرافية المكانية لتمكين نقل الأشخاص بسرعة من المناطق المعرضة للخطر.