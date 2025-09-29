ناميبيا تنشر الجيش لمكافحة حريق في أكبر محمياتها الطبيعية

نشرت ناميبيا أكثر من 500 جنديا للمساعدة في مكافحة حريق اجتاح ثلث متنزه إيتوشا الوطني، أحد أكبر المحميات الطبيعية في أفريقيا، وفقا لما ذكره رئيس الوزراء تيتيونغا نغوراري مانونغو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح مانونغو أن القوات بدأت من يوم الأحد في دعم رجال الإطفاء والشرطة والمتطوعين الذين يكافحون الحريق المستعر بالفعل.

يقع المتنزه في شمال البلاد الصحراوية، ويضم 114 نوعا من الثدييات، بما في ذلك وحيد القرن الأسود المهدد بالانقراض، ويُعد من أبرز الوجهات السياحية.

بدأ الحريق في 22 سبتمبر/ أيلول الحالي وانتشر بسرعة بسبب الرياح القوية والنباتات الجافة، مما تسبب في أضرار بيئية جسيمة، بحسب وزارة البيئة والغابات والسياحة والرئاسة في ناميبيا.

وقد أعلنت الوزارة إغلاق بعض الطرق السياحية، وحذرت الزوار من تغير اتجاه الرياح بشكل غير متوقع.

وبعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء يوم السبت، أرسلت الحكومة أيضا مروحيتين إلى المنطقة أمس الأحد لدعم جهود الإطفاء، بحسب بيان للرئاسة.

وانضمت التعزيزات إلى 40 جنديا وصلوا يوم السبت لمساعدة الشرطة والسكان المحليين والعاملين في المزارع والشركات الخاصة المجاورة الذين كانوا يكافحون النيران بالفعل.

وقال وزير الدفاع فرانس كابوفي لوكالة الصحافة الفرنسية إن "القوات الإضافية تم نشرها من مناطق مختلفة وستُوزع على جميع المناطق المتضررة".

وأضافت الرئاسة أن "عددا غير معروف من الحيوانات البرية قد نفق، ولحسن الحظ لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر بشرية"، مشيرة إلى أن الحريق امتد إلى بعض التجمعات السكانية.

وقالت الرئاسة "يشكل الحريق تهديدا كبيرا للتنوع البيولوجي والحياة البرية وسبل عيش المجتمعات في المناطق المتضررة. وقد دمر الحريق نحو 30% من المراعي في المتنزه"، مضيفة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة سبب اندلاع الحريق.

وذكرت وزارة البيئة يوم السبت أن ما لا يقل عن 9 ظباء قد نفقت في الحريق، الذي يُعتقد أنه بدأ بسبب أنشطة إنتاج الفحم في المزارع التجارية المجاورة للمتنزه.

وقالت الوزارة إن "الأضرار البيئية داخل متنزه إيتوشا الوطني واسعة النطاق، حيث تم احتراق نحو 775 ألفا و163 هكتارا (1.9 مليون فدان)، أي ما يعادل حوالي 34% من مساحة المتنزه".

وأشارت الرئاسة إلى أن المعلومات الواردة من الفرق الميدانية أفادت بأن الحريق أصبح تحت السيطرة أمس الأحد في بعض المناطق، لكنه لا يزال مستمرا في منطقة أوموساتي قرب الحدود مع أنغولا.

ويمتد المتنزه على مساحة 22 ألفا و270 كيلومترا مربعا، ويتميز بوجود حوض ملحي قديم يُعرف باسم "إيتوشا"، يبلغ طوله نحو 130 كيلومترا وعرضه 50 كيلومترا، ويجذب أسرابا ضخمة من طيور الفلامنغو المهاجرة خلال موسم الأمطار.

وقالت رئيسة ناميبيا، نيتومبو ناندي-نديتواه، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن "تغير المناخ يحرق أراضينا ويجفف أنهارنا".

ودعت الحكومات إلى دعم إعلان ناميبيا بشأن تعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وكانت ناميبيا من بين عشرات الدول التي قدمت حججا أمام محكمة العدل الدولية العام الماضي تربط بين تغير المناخ وحقوق الإنسان، وركزت بشكل خاص على الحق في الحصول على المياه.

وقد قضت المحكمة في يوليو/ تموز الماضي بأن على الدول الوفاء بالتزاماتها المناخية، وأن الفشل في ذلك قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي، مما يفتح الباب أمام الدول المتضررة للمطالبة بتعويضات في قضايا قانونية مستقبلية.

وفي تقرير حديث، وجدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن حرائق الغابات تسهم بشكل متزايد في تدهور جودة الهواء، حيث يؤدي تغير المناخ إلى تكرار الحرائق بشكل أكثر تواترا، وينتقل الدخان لمسافات طويلة إلى دول وقارات أخرى.

كما كشفت أبحاث حديثة من منظمة "نسبة الطقس العالمية" أن الحرائق التي اجتاحت مئات الآلاف من الهكتارات في البرتغال وإسبانيا تفاقمت بسبب تغير المناخ.