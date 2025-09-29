ألمانيا قدمت نحو 14 مليار دولار لتمويل المناخ الدولي في 2024

قالت وزارتا البيئة والتنمية الدولية الألمانيتان في بيان مشترك -اليوم الاثنين- إن ألمانيا قدمت مبلغا قياسيا قدره 11.8 مليار يورو (13.81 مليار دولار) لتمويل المناخ الدولي في عام 2024.

ومن هذا المبلغ، جاء 6.1 مليارات يورو (7.1 مليارت دولار) من أموال الميزانية، مما يعني أن ألمانيا حققت الهدف المتفق عليه دوليا بتوفير ما لا يقل عن 6 مليارات يورو من الموارد الميزانية لتمويل المناخ الدولي.

والتزمت الدول الصناعية في اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 بدعم الدول النامية والناشئة في حماية المناخ والتكيف مع تغير المناخ.

ويتم استخدام الأموال لتوسيع نطاق الطاقات المتجددة، وتنفيذ التدابير الرامية إلى تكييف الزراعة مع الجفاف والفيضانات، وحماية الغابات.

وتعد المساهمات المحددة وطنياً خطط عمل وطنية في مجال المناخ تضعها كل دولة بموجب اتفاقية باريس للمناخ، وتحدد لكل دولة كيفية التخطيط لخفض انبعاثات غازات الدفيئة للمساعدة في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة ضمن حدود 1.5 درجة مئوية والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ.

وينص اتفاق باريس على ضرورة تحديث المساهمات المحددة وطنياً كل 5 سنوات مع رفع سقف الطموحات بشكلٍ متزايد، ومع الأخذ في الاعتبار قدرة كل دولة.

وتوفر المساهمات المحددة وطنيا أيضا منصة للدول لتحديد الكيفية التي ستدعم فيها المجتمعات والقطاعات المتضررة بشدة نتيجة التحول إلى الطاقة المتجددة.

واحتضنت ألمانيا في يونيو/حزيران الماضي محادثات دولية حول المناخ التقي فيها حوالي 5 آلاف من المفاوضين والخبراء من جميع دول العالم تقريبا، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة القادم للمناخ "كوب 30" (COP30) في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في البرازيل.

وتعتبر المحادثات السنوية التي تُجرى في بون، حيث يقع مقر أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ، خطوة حاسمة في تشكيل أجندة المناخ العالمية قبل الحدث الرئيسي المقرر أن تستضيفه مدينة بيليم البرازيلية.

إعلان

وكانت إحدى القضايا المحورية المطروحة في الاجتماعات التي استمرت 10أيام كيفية تخصيص مليارات الدولارات كمساعدات مناخية للدول النامية، لكن الخلافات ظلت قائمة حول كيفية توزيع هذا التمويل وإدارته.

ولم تقدم معظم الدول خطط مساهماتها الوطنية المحدثة بعد، رغم موافقتها على تقديمها هذا العام، وينبغي أن توضح الدول مساهماتها المحددة وطنيا المُحدثة وكيف تخطط كل دولة لخفض الانبعاثات بحلول عام 2035.

وطلبت منظمة الأمم المتحدة من الدول تقديم خططها، قبل نهاية سبتمبر/أيلول الجاري، حتى يمكن تقييم جهودها قبل قمة المناخ العالمية.