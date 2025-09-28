العاصفة "بوالوي" تضرب فيتنام وتخلف 26 قتيلا بالفلبين

ضربت العاصفة الاستوائية "بوالوي" وسط فيتنام اليوم الأحد بقوة بلغت سرعة رياحه نحو 133 كيلومتراً في الساعة، مما دفع السلطات إلى إجلاء أكثر من 15 ألف شخص وتعليق حركة الطيران في 4 مطارات، بينها مطار دانانغ الدولي.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في فيتنام إن العاصفة ضربت اليابسة صباح اليوم الأحد في البحر بين "كوانغ تري" و"دانانغ"، مصحوبة برياح تتراوح سرعتها بين 118 و133 كيلومترا في الساعة، وأمواج يتجاوز ارتفاعها 7 أمتار.

وأفادت السلطات المحلية بغرق قارب كان على متنه 4 صيادين، تمكن أحدهم من الوصول إلى الشاطئ سباحةً، بينما فُقد الثلاثة الآخرون في البحر، كما تعطل قارب آخر كان على متنه 7 صيادين، ودفعته التيارات إلى حاجز أمواج.

وحسب وكالة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تشهد المياه الساحلية من "تانه هوا" إلى "كوانغ نغاي"، بما في ذلك جزر مثل "كون كو" و"لي سون"، رياحا قوية بشكل متزايد تتراوح من المستوى 6 إلى 9، وأمواج تصل إلى7 أمتار وسط ظروف بحرية خطيرة للغاية.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن "العاصفة وصلت اليابسة في وقت أبكر من المتوقع بسبب سرعته، في حين أعلنت الحكومة أن آلاف الجنود وُضعوا في حالة تأهب".

وكانت فيتنام قد أغلقت المطارات وأجلت آلاف الأشخاص في المناطق التي يحتمل أن تتأثر بالعاصفة، التي زادت قوتها بينما كانت تتجه للبلاد، وذلك بعد أيام من تسببها في قتلى ومفقودين وفيضانات واسعة النطاق في الفلبين.

وقبيل وصول العاصفة الاستوائية، قالت الحكومة إن السلطات في إقليم "ها تنه" وسط البلاد بدأت إجلاء أكثر من 15 ألف شخص، مضيفة أن آلاف الجنود على أهبة الاستعداد.

كما أكدت هيئة الطيران المدني الفيتنامية أنه تم تعليق العمليات في 4 مطارات ساحلية اعتبارا من اليوم الأحد، بما في ذلك مطار دانانغ الدولي، وعدلت مواعيد إقلاع عدد من الرحلات الجوية، وأكدت أن الأمطار الغزيرة تسببت بالفعل في حدوث فيضانات في "هيو" و"كوانغ تري".

ويوم الجمعة، كانت العاصفة بوالوي قد ضربت أيضا الفلبين، وذكرت وكالة الأنباء الفلبينية اليوم الأحد أن 26 شخصا على الأقل قتلوا، وفقد 14 آخرون، وأصيب 33 آخرون في الفلبين جراء العاصفة الاستوائية.

وجاء تأتي في أعقاب الإعصار القوي راغاسا، الذي ضرب البلاد في الأيام الأخيرة، وأسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا في تايوان والفلبين.

وفي الصين، وضعت مدينة سانيا الواقعة في مقاطعة هاينان جنوب البلاد في حالة تأهب قصوى مع اقتراب العاصفة بوالوي من الجزء الجنوبي من الجزيرة، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية.