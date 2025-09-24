معدلات قياسية لذوبان نهر غريس الجليدي في سويسرا

قالت خدمة مراقبة الأنهار الجليدية السويسرية إن نهر غريس الجليدي، الذي يبلغ طوله 5.4 كيلومترات في سويسرا، يتراجع بوتيرة مثيرة للقلق مع تسارع ذوبان الجليد غير المسبوق في جميع أنحاء البلاد بسبب تغير المناخ.

وقال مدير مراقبة الأنهار الجليدية في سويسرا ماتياس هوس إن "هذا النهر الجليدي يحتضر"، مشيرا إلى أن عمق الجليد انخفض بمقدار 6 أمتار خلال 12 شهرا حتى سبتمبر/أيلول 2025 وحده.

وبين عامي 2000 و2023، انخفض طول النهر الجليدي الواقع في كانتون فاليه جنوبي البلاد بمقدار 800 متر. كما أصبح أقصر بمقدار 3.2 كيلومترات عما كان عليه في عام 1880، وبمتوسط ​​سمك جليد يبلغ 57 مترًا.

وقد ظهر الواقع المرير المتمثل في ذوبان الأنهار الجليدية السريع في سويسرا خلال شهر مايو/أيار الماضي، عندما أدى انهيار كتل هائلة من الجليد من نهر بيرش الجليدي إلى تدمير قرية بلاتن الواقعة أيضا في كانتون فاليه.

وأرجع هوس ذوبان نهر غريس الجليدي إلى الجفاف المتتالي في عامي 2022 و2023، وإلى صيف 2025 الحار، على الرغم من تساقط الثلوج الكثيفة في منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وقال هوس "سنحتاج إلى كميات أكبر بكثير من الثلج لمعادلة تأثير فصول الصيف الحارة جدًا. ومرة ​​أخرى، كان صيف عام 2025 دافئا جدا".

وأضاف أن الجليد قد يذوب في غضون 5 سنوات عند أدنى مستوياته، في حين سيستغرق الأمر ما بين 40 و50 عاما حتى يختفي على ارتفاعات تبلغ نحو 3 آلاف متر.

وبحسب خدمة مراقبة الأنهار الجليدية السويسرية "غلاموس"، اختفى حوالي 100 نهر جليدي في الفترة ما بين عامي 2016 و2022 في سويسرا.

ومنذ تسعينيات القرن العشرين، ازداد فقدان الجليد في جميع مناطق العالم تقريبا، ويرجع ذلك أساسًا إلى ذوبان الجليد الأقوى في الصيف، وفقًا لتقرير جديد للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وللسنة الثالثة على التوالي أفادت جميع المناطق الجليدية على الأرض بفقدان الجليد.

وأكدت المنظمة أن الأنهار الجليدية في العالم تعرضت للخسارة الكبرى على الإطلاق في كتلتها على مدى 3 سنوات بين عامي 2022 و2024.

ويغطي أكثر من 275 ألف نهر جليدي في جميع أنحاء العالم مساحة تبلغ 700 ألف كيلومتر مربع تقريبا. وتخزن الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية معا ما يقرب من 70% من موارد المياه العذبة في العالم.