تقرير: موجات الحر تسببت بنحو 62 ألف حالة وفاة في أوروبا عام 2024

أظهرت دراسة جديدة أن أكثر من 62 ألفا و700 شخص لقوا حتفهم في أوروبا لأسباب مرتبطة بالحرارة في عام 2024، وأن النساء وكبار السن يمثلون الجزء الأكبر من حصيلة الوفيات.

وقدر باحثون في معهد برشلونة للصحة العالمية، حصلوا على سجلات الوفيات اليومية من 32 دولة أوروبية، أن أكثر من 181 ألف شخص ماتوا بسبب المضاعفات المرتبطة بالحرارة خلال أشهر الصيف من عام 2022 إلى عام 2024.

وحسب الدراسة التي نشرتها دورية "نيتشر ميديسن" نُشرت أمس الاثنين فقد ارتفع معدل الوفيات في الفترة ما بين الأول من يونيو/حزيران و30 سبتمبر/أيلول 2024 بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، على الرغم من أن عدد الوفيات كان لا يزال أقل بقليل من 67 ألفا و900 حالة وفاة سجلت في عام 2022، وهو العام الأول للدراسة.

وكان الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق في أوروبا، كما بات يعرف عام 2024 أيضا هو الأكثر سخونة على الإطلاق في أوروبا، منذ بدء تسجيل البيانات وفقا لخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي.

وقال توماس جانوس المؤلف الرئيسي للدراسة "إن هذا الرقم يخبرنا أنه يتعين علينا البدء في تكييف سكاننا". وحصل ثلثا الوفيات المقدرة في جنوب أوروبا، أما إيطاليا، التي تضم أكبر عدد من كبار السن في أوروبا نسبيا، وشهدت ارتفاعا حادا في درجات الحرارة طوال أشهر الصيف الثلاثة، فقد سجلت أعلى معدل وفيات .

ورغم أن صيف عام 2025 لم يكن جزءا من الدراسة، فإن الجمعية الإيطالية لطب الطوارئ قالت إن حالات دخول غرف الطوارئ ارتفعت بنسبة تصل إلى 20% في مناطق معينة خلال درجات الحرارة القصوى هذا العام، مما يشير إلى أن البلاد لا تزال تكافح مخاطر الحرارة بالنسبة لكبار السن.

وقال أليساندرو ريكاردي رئيس الجمعية الإيطالية للمستشفيات في تصريحات لرويترز "المرضى الذين كانوا بالفعل ضعفاء ويعانون من أمراض متعددة احتاجوا إلى مزيد من الرعاية في المستشفيات، وهو ما زاد الضغط على خدمات المستشفيات كما يحدث خلال فترات ارتفاع حالات الإنفلونزا".

إعلان

من جهته، قال جانوس إن الوفيات المرتبطة بالحرارة ملحوظة حتى في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 24 درجة مئوية (75.2 درجة فهرنهايت) بالنسبة لبعض السكان في مواقع محددة.

وقال جيراردو سانشيز، المسؤول في الوكالة الأوروبية للبيئة، والذي يشارك في مجموعة الخبراء التي تقوم بمراجعة المبادئ التوجيهية الصحية المتعلقة بالحرارة لمنظمة الصحة العالمية، إن البيانات المتعلقة بالوفيات المرتبطة بالحرارة تحتاج إلى أن تتوافق مع الاستثمار الطويل الأجل لتحسين البنية التحتية المبنية في أوروبا والوصول إلى التبريد.

وكانت دراسة مماثلة أجراها باحثون في الكليتين البريطانيتين "إمبريال كوليدج لندن" و"لندن سكول أوف هايجين أند تروبيكال ميديسن" وركزت على 854 مدينة أوروبية أشارت إلى أن تغير المناخ هو السبب في وفاة أكثر من 15 جراء حرارة صيف 2025 (من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب).

وحسب خدمة كوبرنيكوس المعنية بتغير المناخ والتابعة للاتحاد الأوروبي، باتت أوروبا أسرع قارات العالم ارتفاعا في درجات الحرارة، إذ تزيد درجة حرارتها بمثلَي المتوسط العالمي. وأصبحت الحرارة في القارة العجوز أعلى بدرجتين مئويتيْن مما كانت عليه في عصر ما قبل الصناعة.

وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قد حذرت من أن مظاهر الطقس المتطرف ستصبح أكثر تواترا وحدّة في القارة الأوروبية، بفعل التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري، مما يستدعي التأهب والتكيّف طويل الأمد.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تسبب الطقس شديد الحرارة -الذي ضرب أوروبا هذا الصيف- في خسائر اقتصادية قصيرة الأجل بلغت 43 مليار يورو (نحو 50 مليار دولار) على الأقل، ويتوقع أن ترتفع التكاليف إلى نحو 148 مليار دولار بحلول عام 2029.