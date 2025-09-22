شركات شحن كبرى تدعو إلى إصلاح اتفاقية انبعاثات وقود السفن

طالبت مجموعة من شركات الشحن الكبرى بإدخال تغييرات على اتفاق للأمم المتحدة ستطرح للموافقة في أكتوبر/تشرين الأول، تسعى إلى خفض انبعاثات وقود السفن، مما يضيف تعقيدات أخرى لمسودة الاتفاق بعد معارضة الولايات المتحدة لها.

وأكدت المجموعة في بيان مشترك أنها تشعر "بقلق بالغ" بشأن ما يسمى بإطار عمل صافي الصفر المقترح اعتماده الشهر المقبل في اللجنة البيئية التابعة للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وتضم المجموعة بعضا من أكبر شركات ناقلات النفط في العالم مثل "فرونتلاين"، التي تتخذ من قبرص مقرا لها، وشركة "البحري" السعودية، وشركات أخرى مثل مجموعة "كابيتال"، ومجموعة "تي إم إس"، و"سنتروفين"، و"مارين تراست".

وقالت تلك الشركات في البيان: "في الوضع الحالي، لا نعتقد أن إطار عمل المنظمة البحرية الدولية بإزالة الكربون سيخدم بشكل فعال دعم إزالة الكربون من الصناعة البحرية… ولا يضمن تكافؤ الفرص كما هو مقصود".

وأضاف البيان "نحن نعتقد أن هناك حاجة إلى إدخال تعديلات حاسمة على إطار عمل المنظمة البحرية الدولية بشأن المناطق البحرية، بما في ذلك النظر في المسارات الواقعية قبل النظر في اعتمادها."

وفي أبريل/نيسان، توصلت البلدان إلى مسودة اتفاق من المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة من شأنها فرض رسوم على السفن التي تنتهك معايير الانبعاثات الكربونية العالمية.

وأُقرّ اتفاق الأولي آنذاك بأغلبية 63 دولة، وصوتت 16 دولة ضده، وامتنعت 24 دولة عن التصويت. ويتطلب إقراره النهائي أغلبية عند طرحه للتصويت.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من المفاوضات، وضغطت على الدولة من أجل رفض الاتفاق أو مواجهة رسوم جمركية وقيود التأشيرات ورسوم الموانئ، حسبما قالت مصادر لرويترز في سبتمبر/أيلول.

ويشير البيان المشترك للمجموعة إلى أنه من الضروري أن يتجنب أي اتفاق "الأعباء المالية المفرطة والضغوط التضخمية على المستهلك النهائي". من جهته، قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز إنه واثق من أن الاتفاق سيتم اعتماده الشهر المقبل.

وأكد دومينغيز في مؤتمر كابيتال لينك للشحن في لندن الأسبوع الماضي "إنني أستند في ذلك إلى سجل المنظمة، والتعاون الذي لدينا جميعا، والفهم بأننا لا نزال نواجه بعض التحديات وبعض المخاوف التي يتعين علينا معالجتها بشكل خاص".

من جهته، قال وزير النقل البحري اليوناني فاسيليس كيكيلياس لدومينغيز في أسبوع الشحن الدولي في لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع إن هناك حاجة إلى تحسينات.

وقالت مصادر لرويترز إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الاتفاق يمكن أن يتم إذا زادت معارضته، أو إذا امتنعت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية عن التصويت.

ويتم إجراء نحو 90% من التجارة العالمية عن طريق البحر، ما يسبب نحو 3% من انبعاثات الكربون في العالم، وكان الاتفاق المقترح أمرا بالغ الأهمية لتسريع عملية إزالة الكربون من خلال إطار تنظيمي أشمل وأكثر تنظيما. ومن المتوقع أن ترتفع الانبعاثات بشكل كبير في غياب آلية متفق عليها.

يذكر أن المنظمة البحرية الدولية، التي يقع مقرها في لندن وتضم 176 دولة، تتولى مسؤولية تنظيم سلامة وأمن الشحن الدولي ومنع التلوث.