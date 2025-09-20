مع اهتمام أسواق الكربون.. كيف يمكن لأفريقيا أن تدير التحول الأخضر؟

مع تسارع الشركات العالمية إلى تعويض الانبعاثات، باتت أفريقيا بمنزلة نقطة محورية في سوق ائتمان الكربون، ولكن الأمر يتطلب، حسب المراقبين والخبراء، قدرا أكبر من الشفافية والإنصاف، لكي تستفيد القارة من هذه الآلية، بقدر ما تستفيد منها تلك الشركات المتعددة الجنسيات.

يمتد حوض الكونغو على مساحة مليوني كيلومتر مربع، ويمر عبر الكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والغابون، وغينيا الاستوائية، وجمهورية الكونغو (برازافيل)، وهو أحد أكبر أحواض الكربون في العالم، ويمتص من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي أكثر مما ينبعث منه.

وفي السباق العالمي نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية، أصبح هذا الأصل الطبيعي الحيوي، وأكبر تجمع للغابات المطيرة البكر في أفريقيا، محورا رئيسيًا في سوق ائتمان الكربون. وتتيح هذه الآلية للشركات خفض انبعاثاتها المُبلّغ عنها نظريا من خلال التعويض، مما يضعها على مسار تحقيق صافي صفر دون خفض كبير في إنتاجها.

وتقول ليديا شيلدريك، مديرة السياسات والشراكات في مبادرة سلامة أسواق الكربون الطوعية: "توفر أسواق الكربون وسيلة لتوجيه التمويل إلى المشاريع التي تنتج الطاقة المستدامة، وتدعم المخططات الزراعية طويلة الأجل، وأكثر من ذلك".

أسواق الكربون الطوعية

في عام 2021 أُنشئت مؤسسة "مبادرة سلامة أسواق الكربون الطوعية" (VCMI) لوضع قواعد ومعايير لأسواق الكربون الطوعية، سواءً على صعيد الطلب أو الشراء، وهي أسواق تقول شيلدريك: "توفر أموالا ما كانت لتتوفر لولاها". لكن النشطاء والمنظمات البيئية تطرح شكوكا في مدى فعاليتها وجدواها.

وحسب التقرير الذي نشره موقع "تقرير أفريقيا"، إذا استمرت اتجاهات إزالة الغابات الحالية، في حوض الكونغو، فإن ربع الغابات معرضة لخطر الاختفاء بحلول عام 2050. وفي جنوب شرق آسيا، أدى استمرار إزالة الغابات من أجل إنتاج زيت النخيل ولب الخشب بالفعل إلى تحويل المنطقة إلى مصدر صافٍ للانبعاثات الكربونية.

إعلان

يمكن توجيه الأموال المُجمعة من أسواق الكربون لمكافحة إزالة الغابات، إلى جانب تطوير الطاقة المتجددة، وبناء وتطوير البنية التحتية، وتوفير الدعم المجتمعي للتكيف مع تغير المناخ. ومن شأن هذه الموارد الجديدة أن تُحفّز تنمية أفريقيا وتحفز النمو الاقتصادي، لا سيما في ظلّ القيود المالية التي تُواجهها الحكومات.

وفقًا لمركز التنمية العالمية، تبلغ قيمة إزالة الكربون نحو 770 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 5 أضعاف ميزانية جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي عام 2022، بلغت القيمة الإجمالية لسوق الامتثال -أي أسواق الكربون الخاضعة للتنظيم الحكومي- 865 مليار دولار، وفقًا لمنصة العمل المناخي لأفريقيا (CAP-A). كما تم تداول ملياري دولار أخرى في أسواق الكربون الطوعية.

وبحسب البنك الدولي، كانت كينيا ثاني أكبر مصدر لائتمانات الكربون بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية في السوق الطوعية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام 2022، مع مشاركة شركات عالمية، بينها "آبل" و"الخطوط الجوية الفرنسية"، و"بي إتش بي" و"نتفليكس" و"ناد بانك"، و"نسبريسو" و"شال"، وغيرها في شراء ائتمانات الكربون لتعويض بصمتها الكربونية.

بالنسبة لبعض الشركات، قد يكون هذا بمثابة محاولة لتبييض صورتها، حيث تقدم المنظمات نفسها أو منتجاتها على أنها أكثر ملاءمة للبيئة أو استدامة مما هي عليه بالفعل، من أجل الحفاظ على أهميتها بالنسبة للمساهمين الذين يقدرون المسؤولية الاجتماعية للشركات بشكل متزايد.

يقول بول موثورا، الرئيس التنفيذي لمبادرة أسواق الكربون الأفريقية: "هناك شعور بأن بعض المستثمرين الدوليين يهتمون أكثر بإرضاء مساهميهم وتقديم قصة نجاح، بدلا من قيادة تحول حقيقي". ويضيف: "ولكن يمكننا أيضًا الاستفادة من الوضع الراهن، وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات ذات التأثير الأكبر على التحول".

أسواق ملتبسة

في أغسطس/آب 2023، وجدت دراسة أجريت على 26 مشروعا من برنامج "خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها" التابع للأمم المتحدة أن العديد منها ارتبط بخفض ضئيل أو معدوم في الانبعاثات.

وقد وجدت الدراسة، التي فحصت مشاريع خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في 3 قارات، منها 7 مشاريع في أفريقيا (في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا)، أن 8 فقط من المشاريع الـ 26 أظهرت أدلة ملموسة على انخفاض إزالة الغابات، ولكن حتى في هذه الحالات، كانت الانخفاضات أقل كثيرا مما تم الترويج له.

أما في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا، فتكثر القصص عن منع المزارعين من الزراعة في الأراضي المحمية لتعويض الكربون، مما أجبرهم على التخلي عن وسائل عيشهم. وفي غياب الرقابة المناسبة، أصبحت سبل عيش المزارعين والرعاة التقليدية مهددة. ولا يزال غياب المعلومات، وعدم الحصول على الموافقات، وتدمير أراضي الأجداد، محل جدل واسع.

وفي هذا السياق، يقول بول موثورا: "هناك نقص في قدرات التحقق والتحقق المحلية في أفريقيا، حيث يُنجز معظمها خبراء من خارج القارة قد لا يفهمون السياق المحلي تماما، ولذلك يُعدّ بناء القدرات الذاتية محورا رئيسيًا".

إعلان

وفي كينيا، باتت لوائح تغير المناخ (أسواق الكربون) لعام 2024 تحدد إرشادات شاملة لتطوير وإدارة سوق الكربون المتوافقة، مما قد يوفر مزيدًا من الوضوح لصناعة تبدو غامضة في القارة.

وتُرسي اللوائح الجديدة هيكلا أكثر تنظيما للإشراف على موافقات المشاريع، ومراقبة الامتثال، وإدارة السجل الوطني للكربون. ويتعين على مُقترحي المشاريع تقديم طلبات مُفصَّلة والإبلاغ عن التقدم المُحرز بانتظام، مع اشتراط بدء المشاريع في غضون 12 شهرا.

كما تم تحديد المزايا المالية بوضوح، حيث يجب أن تُخصّص المشاريع القائمة على الأراضي 40% من أرباحها للمجتمعات المحلية، بينما تُسهم المشاريع غير القائمة على الأراضي بنسبة 25%. كما ستُطبّق ضمانات ضدّ الازدواج الضريبي وعقوبات في حال عدم الامتثال.

من المتوقع أن يؤدي سوق الكربون الملتزم إلى رفع تكلفة أرصدة الكربون. خلال مزاد طوعي للكربون في يونيو/حزيران 2023، اشترت بعض الشركات أكبر عدد من أرصدة الكربون بمتوسط ​​سعر 6.26 دولارات للطن من الكربون. وللمقارنة، تراوحت الأسعار في نظام تداول الانبعاثات الملتزم بالاتحاد الأوروبي بين 30 و100 دولار للطن.

في هذه الأثناء، تعمل شيلدريك وزملاؤها في مؤسسة "مبادرة سلامة أسواق الكربون الطوعية" على وضع دليل خطوة بخطوة للشركات حول معايير "الجودة" عند شراء وبيع واستخدام أرصدة الكربون خاصة في أفريقيا.

ولقياس الأثر، يجب على الشركات الحصول على ضمانات من جهة خارجية مستقلة بشأن استيفائها للمعايير التي وضعتها المؤسسة، كما يجب الإفصاح عن جميع النتائج بشفافية وإخضاعها للتدقيق.

النزاهة هي المفتاح

يقول بول موثورا إن أفريقيا تسعى إلى الاستفادة من مواردها وسوق عملها لخلق فرص عمل وفرص اقتصادية، بدلا من مجرد تكرار مسار التصنيع في الشمال العالمي"، مؤكدا أن هناك رغبة حقيقية في نقل مسؤولية وملكية عملية التحول الأخضر إلى أفريقيا، بدلا من أن تُمليها جهات خارجية، وستكون هناك بعض المشاكل في مراحلها الأولى.

من جهتها، تؤكد ليديا شيلدريك على وجوب أن تكون آليات تداول الكربون مُلائمة للغرض المُراد، وأن تتمتع بنزاهة مُدمجة في السوق على جانبي العرض والطلب، فبفضل النزاهة فقط يُمكن بناء الثقة في هذه الأسواق، وهو ما سيُعزز في نهاية المطاف القيمة المالية لسوق طوعي.

ومع تولي أفريقيا زمام التحول الأخضر، يمكن لأسواق الكربون أن تصبح أداة فعّالة للتنمية المستدامة، إذا طُبّقت بشفافية وإنصاف ورؤية بعيدة المدى لتلبية احتياجات القارة. ويكمن السر في الشفافية وتحقيق التوازن بين الفرص الاقتصادية وحماية البيئة وحقوق المجتمعات المحلية.