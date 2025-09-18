الأمم المتحدة ترفع مخصصات الدول الفقيرة لحضور مؤتمر المناخ بالبرازيل

أقرت الأمم المتحدة منح الدول منخفضة الدخل المزيد من الأموال لمساعدتها على حضور مؤتمر المناخ العالمي "كوب 30" المقرر عقده في البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في ضوء ارتفاع تكاليف الإقامة في مدينة بيليم بمنطقة الأمازون البرازيلية.

وطالبت عدة دول بنقل المؤتمر من مدينة بيليم الصغيرة، لكن البرازيل قاومت لعدة أشهر الدعوات لنقل المؤتمر، ولم يظهر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أي استعداد للتراجع عن وعده بتقديم غابات الأمازون المطيرة إلى العالم في مؤتمر المناخ.

وافقت لجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تقرر "بدل المعيشة اليومي"، على رفعه لمنطقة بيليم، بعد طلب من أمانة المناخ التابعة للأمم المتحدة، حسبما قال متحدث باسم الأمانة لرويترز.

وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة البرازيلية لمؤتمر الأطراف الثلاثين، رُفعت المخصصات من 144 دولارا إلى 197 دولارا لتشمل 144 دولة نامية.

وتغطي المخصصات مندوبين اثنين أو3 من كل دولة، أي ما مجموعه 374 مندوبا، وأُعلن عن القرار هذا الأربعاء خلال الاجتماع الثالث بين الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وممثلين من البرازيل لمناقشة كيفية التخفيف مما أصبح أزمة حادة في الإقامة.

وتفرض الفنادق في مدينة بيليم ما بين 10 إلى 15 ضعف أسعارها العادية خلال فترة المؤتمر، في وقت ستجتمع كل حكومات العالم والمنظمات غير الحكومية ووفودها، والبعثات الإعلامية تقريبا في القمة السنوية للأمم المتحدة للتفاوض بشأن كيفية الحد من تغير المناخ.

وفي الأسابيع الأخيرة هيمنت المخاوف بشأن الخدمات اللوجستية، لا سياسة المناخ العالمية، على الاجتماعات التحضيرية للقمة، وحذرت الدول النامية من عجزها عن تحمل أسعار الإقامة في بيليم، التي ارتفعت بشدة في ظل نقص الغرف.

إعلان

وتسارع البرازيل لتوسيع 18 ألف سرير فندقي في المدينة الساحلية لاستضافة حوالي 45 ألف شخص من المتوقع أن يحضروا مؤتمر الأطراف الثلاثين، وتقول إن بإمكان الدول النامية حجز أماكن إقامة بأسعار معقولة بأسعار يومية تصل إلى 220 دولارًا أميركيا.

وقبل أقل من شهرين من انعقاد المؤتمر، لم تُسجّل سوى 79 دولة تحفظاتها عبر المنصة الرسمية لمؤتمر الأطراف الثلاثين أو عبر وسائل أخرى، ولا تزال 70 دولة أخرى في مفاوضات، وفقًا للحكومة البرازيلية، وعادةً ما تضمّ مفاوضات مؤتمر الأطراف السنوية ما يقرب من 200 دولة.