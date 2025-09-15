موقع أميركي: هذا ما دعت إليه أفريقيا في قمة مناخ تاريخية

شارك 25 ألف مسؤول أفريقي في قمة المناخ الأفريقية الثانية في إثيوبيا الأسبوع الماضي، بهدف توحيد موقف القارة وتنسيق أجندة المناخ قبيل مؤتمر المناخ الأممي "كوب 30" الذي سيعقد في البرازيل بين 10 و21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفق موقع أويل برايس الأميركي.

وذكرت الكاتبة المتخصصة في شؤون المناخ فيليسيتي برادستوك أن القمة سعت إلى تعزيز المبادرات البيئية للقارة عبر تمويل الحلول القائمة على الطبيعة والطاقة المتجددة وبناء المدن الخضراء وتوفير وسائل التنقل الكهربائي ودعم مصادر المعرفة المحلية، إلى جانب استقطاب التمويل الدولي لدعم هذه الأهداف.

وأبرز التقرير نجاح القمة الأفريقية الأولى للمناخ عام 2023، إذ جذبت استثمارات بأكثر من 20 مليار دولار، وأدت إلى توقيع 54 دولة على "وثيقة نيروبي" لتوحيد الرؤية الأفريقية في مواجهة التغير المناخي وتعزيز التمويل المستدام.

أفريقيا تحتاج إلى 70 مليار دولار سنويا للتعامل مع تبعات التغير المناخي، ولكنها أنفقت 15 مليار دولار فقط في 2023، مما فاقم معاناة السكان.

الكهرباء والطاقة المستدامة

ووفق ما نقله التقرير عن مركز إمبر للدراسات المتخصص في شؤون الطاقة، يعيش نحو 600 مليون أفريقي بلا كهرباء، بينما يعتمد نحو مليار شخص على الحطب أو الوقود الملوث للطهي، مما يشير إلى ضرورة إيجاد مصادر بديلة للطاقة.

وشهدت أفريقيا بعض النجاحات منذ القمة الأولى، إذ ارتفعت واردات الألواح الشمسية في 20 دولة بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي، حسب الموقع.

ومع ذلك -يوضح التقرير- لا تتجاوز مساهمة القارة في إنتاج الطاقة الشمسية العالمي 4%، ويعود ذلك إلى نقص التمويل وضعف الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة.

ونقل الموقع عن ريتشارد مويونجي، مبعوث المناخ ومستشار رئيس تنزانيا، قوله إن أفريقيا مستعدة للمشاركة في مكافحة التغير المناخي شرط توفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة، مؤكدا أن القارة لا تزال بحاجة إلى دعم واسع.

وأوضح التقرير أن الاستثمار في الطاقة المتجددة ضروري لتأمين احتياجات الطاقة في أفريقيا ومنع توسع مشاريع الوقود الأحفوري، مشيرا إلى إمكانية تعزيز تبادل الطاقة النظيفة بين شمال القارة وأوروبا.

الاستثمار والتمويل

وأورد الموقع دعوات القادة الأفارقة لتأمين تمويل طويل الأمد وموثوق، إذ إن المنح القصيرة المدى لا تكفي لتحقيق أهداف القارة المناخية، خاصة في ظل تراجع المساعدات الدولية العام الماضي.

وأكد التقرير أن الاستثمار في أفريقيا يعود بفوائد عالمية، إذ تمتلك القارة أكبر احتياطيات المعادن الثمينة الضرورية لمجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء، بجانب 60% من "أفضل موارد الطاقة الشمسية في العالم".

وخلص الموقع إلى أن القمة ساعدت على توحيد المواقف الأفريقية قبل قمة "كوب 30″، التي ستوفر للقادة الأفارقة منصة لعرض احتياجات المنطقة وتوقعاتها على الصعيد العالمي.