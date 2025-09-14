الاتحاد الأوروبي يؤجل إقرار اتفاق بشأن هدف المناخ الجديد

أكد دبلوماسيون أوروبيون أن دول الاتحاد الأوروبي أجلت الموافقة على هدف جديد لمكافحة تغير المناخ إلى الأسبوع المقبل بعد رفض حكومات من بينها فرنسا وألمانيا خططا للتوصل إلى اتفاق سريع.

وكان من المقرر أن يوافق وزراء الاتحاد على هدف تغير المناخ لعام 2040 في 18 سبتمبر/أيلول الجاري، لكن 3 دبلوماسيين من الاتحاد أكدوا لوكالة لرويترز أن سفراء دول الاتحاد ألغوا هذه الخطة في اجتماع عقد يوم الجمعة.

وقال الوزراء إنهم سيناقشون هدف 2040 الأسبوع المقبل، ولكن المحادثات ستُصعد بعد ذلك إلى قادة حكومات الاتحاد الأوروبي، قبل الاتفاق على أي اتفاق.

وتناقش بلدان الاتحاد هدفا ملزما قانونا لخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في الاتحاد بنسبة 90% بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 1990، مع تغطية حصة من هذا الهدف من خلال شراء أرصدة الكربون الأجنبية.

وقالت المفوضية الأوروبية إن هذا من شأنه أن يوفر للمستثمرين اليقين ويبقي أوروبا على المسار الصحيح لتحقيق انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050.

وأدى تغير المناخ إلى جعل أوروبا أسرع قارات العالم ارتفاعا في الحرارة، ما أدى إلى إطلاق موجات حر قاتلة وحرائق غابات قياسية، وتبدو حكومات الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن مدى الطموح المطلوب في معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، حيث تحاول الحكومات أيضا زيادة الإنفاق الدفاعي ودعم الصناعات المتعثرة.

ويرى متابعون أن الفشل في التوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل قد يعني أن الاتحاد سيفوت الموعد النهائي في منتصف سبتمبر/أيلول لجميع البلدان لتقديم خطط مناخية جديدة إلى الأمم المتحدة، للتحضير لقمة المناخ "كوب 30" في نوفمبر/تشرين الثاني بالبرازيل.

وقال دبلوماسيون إن الدنمارك وإسبانيا وهولندا من بين الدول التي تدعم هدف خفض الانبعاثات بنسبة 90%، بينما رفضت دول أخرى، منها فرنسا وبولندا وإيطاليا الهدف المقترح، وطالبت بتصعيده إلى رؤساء الحكومات الذين سيجتمعون في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو ما قد يُصعّب التوصل إلى اتفاق.

إعلان

وفي محاولة لكسب الدول المتشككة، يناقش الدبلوماسيون خيارات، بما في ذلك تغطية حصة أكبر من الهدف من خلال اعتمادات الكربون، أو ربط الاتفاق على هدف المناخ بالتغييرات في قوانين الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ويشمل ذلك ضريبة الحدود الكربونية التي يفرضها الاتحاد، أو التخلص التدريجي من سيارات محرك الاحتراق بحلول عام 2035.

وقال متحدث باسم وزارة البيئة الألمانية إن ألمانيا تدعم هدف خفض الانبعاثات بنسبة 90%، لكنها تؤيد إجراء محادثات بين قادة الحكومات قبل التوصل إلى اتفاق.