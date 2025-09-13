وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات إنتاج الهيدروجين لعام 2030

أكدت وكالة الطاقة الدولية في تقرير جديد أن موجة من الإلغاءات وضغوط التكلفة والضبابية بشأن السياسات، أدت إلى تقليص خطط مشروعات الهيدروجين منخفض الانبعاثات عالميا، وخفض التطوير المتوقع لعام 2030 بمقدار الربع تقريبا.

وأوضحت الوكالة، في تقريرها السنوي "المراجعة العالمية للهيدروجين"، أن حجم إنتاج الوقود منخفض الكربون قد يصل إلى نحو 37 مليون طن سنويا بحلول 2030، انخفاضا من 49 مليون طن متوقعة في العام الماضي، جراء موجة من الإلغاءات وضغوط التكلفة والضبابية بشأن السياسات.

وأشار التقرير إلى أنه مع ذلك، فإن هذا يعني أن الطاقة التي تعمل بالفعل أو قيد الإنشاء أو في مرحلة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي من المتوقع أن ترتفع بأكثر من 5 أمثال مستويات عام 2024 لتتجاوز 4 ملايين طن سنويا بحلول عام 2030.

كما أشار إلى أن 6 ملايين طن أخرى يمكن أن تكون موجودة بحلول ذلك الوقت إذا نفذت الحكومات سياسات فعالة لبناء الطلب وتسريع إنشاء البنية التحتية.

وذكرت الوكالة أنه لا تزال القدرة التنافسية من حيث التكلفة هي العقبة الرئيسية، إذ أدى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي إلى توسيع الفجوة في الأشهر القليلة الماضية لصالح الهيدروجين القائم على الوقود الأحفوري، في حين أثر ارتفاع أسعار المحلل الكهربائي على المشروعات منخفضة الكربون.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تتقلص فجوة التكلفة بحلول عام 2030 مع تراجع تكاليف التكنولوجيا وتحسن المناطق التي تشهد نموا قويا في مصادر الطاقة المتجددة واللوائح الجديدة في هياكل التكلفة.

وتُعد الصين المطوّر الرئيسي لأجهزة التحليل الكهربائي للهيدروجين، حيث تستحوذ على 65% من القدرة العالمية المركبة أو التي وصلت إلى قرار الاستثمار النهائي، ونحو 60% من الطاقة الإنتاجية العالمية لتصنيع هذه الأجهزة.

وتواجه الشركات المصنعة في مناطق أخرى من العالم ضغوطا مالية بسبب ارتفاع التكاليف وبطء الطلب، بينما قد تواجه الشركات الصينية تحديات مستقبلية مع تجاوز الطاقة الإنتاجية الحالية 20 غيغاواط سنويا مقارنة بالطلب الفعلي.

وأظهر تحليل للوكالة أن تركيب أجهزة التحليل الكهربائي الصينية خارج الصين لا يقدم ميزة سعرية كبيرة مقارنة بمصنّعين آخرين عند احتساب تكاليف النقل والرسوم الجمركية.

وتبرز منطقة جنوب شرق آسيا كسوق مهمة للهيدروجين، إذ تصل المشاريع المعلنة إلى نحو 430 ألف طن سنويا بحلول 2030، ارتفاعا من نحو 3 آلاف طن حاليا.

ويتم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون عبر التحليل الكهربائي الذي يفصل الماء إلى هيدروجين وأكسجين باستخدام كهرباء غالبا ما تُستمد من مصادر متجددة.

وحسب بيانات شركة "وود ماكنزي" يحتاج العالم إلى نحو 450 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050 لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية.