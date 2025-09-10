الكوارث الطبيعية تكبد الصين 2.8 مليار دولار في أغسطس

قالت وزارة إدارة الطوارئ الصينية اليوم الأربعاء إن الكوارث الطبيعية في الصين تسببت في خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 19.6 مليار يوان (نحو 2.8 مليار دولار) في أغسطس/آب الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان أن أكثر من 10 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد تأثروا بالفيضانات والجفاف والكوارث الأخرى الشهر الماضي، في حين قُتل أو فقد 122 شخصا.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، شهدت الصين فيضانات عارمة، خصوصا في مقاطعة غويتشو جنوبي البلاد، وشهدت مناطق بشمال البلاد ووسطها درجات حرارة‭ ‬مرتفعة تخطت 40 درجة مئوية، وأطلقت السلطات استجابة طارئة من المستوى الرابع.

وكان مسؤول في وزارة إدارة الطوارئ الصينية قد أكد سابقا أن الكوارث الطبيعية في أنحاء بالبلاد خلال النصف الأول من عام 2025 أسفرت عن خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 54.11 مليار يوان (7.55 مليارات دولار) في المجمل.

وفي الفترة نفسها من عام 2024 كانت الكوارث الطبيعية قد تسببت في خسائر اقتصادية بقيمة 93.16 مليار يوان (12.83 مليار دولار)، في حين بلغت خلال مجمل العام 401.11 مليار يوان (نحو 55.8 مليار دولار)، وبلغ عدد الأشخاص المتأثرين بها 94.13 مليون شخص خلال العام.

وأدت الكوارث الطبيعية العام الماضي أيضا إلى مقتل أو فقدان 856 شخصا، علاوة على انهيار 64 ألف منزل وتضرر 832 ألف منزل، وإعادة توطين 3.65 ملايين شخص على وجه السرعة.

ومثلت الفيضانات والأعاصير والرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة أو موجات البرد الشديد وتراكم الثلوج الكوارث الرئيسية التي حدثت في الصين خلال هذا العام والعام الماضي، في حين أثر الجفاف والزلازل وحرائق الغابات وحرائق الأراضي العشبية والعواصف الرملية على البلاد بدرجات متفاوتة.

وتشهد الصين موجات حر شديدة لفترات طويلة وهطول أمطار غزيرة بشكل متواصل وغير متوقع في بعض المناطق بسبب تغير المناخ، وحذرت السلطات من أن البلاد أكثر عرضة لظاهرة الاحتباس الحراري بسبب عدد السكان الكبير.

كانت بيانات الأرصاد الجوية الصينية التي نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قد أظهرت أن 2024 كان العام الأعلى حرارة في البلاد منذ بدء تسجيل درجات الحرارة قبل أكثر من 60 عاما، وهو العام الثاني على التوالي الذي تسجل فيه أرقام قياسية جديدة.