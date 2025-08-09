تركيا تواصل مكافحة الحرائق وتسجل أكثر شهور يوليو حرا منذ 55 عاما

سجلت تركيا في تموز/يوليو أعلى درجة حرارة لها في مثل هذا الشهر منذ 55 عاما، وفق ما أعلنت وزارة البيئة، في حين تواصل البلاد مكافحة حرائق الغابات التي اندلعت آخرها في غابات محافظة جناق قلعة.

وذكرت وزارة البيئة التركية السبت على إكس أنه تم تسجيل الحرارة القياسية في 66 محطة أرصاد جوية من أصل 220 في البلاد، حيث ارتفع متوسط درجة الحرارة بمقدار 1.9 درجة مئوية مقارنة بالسنوات السابقة.

وأشارت الوزارة إلى أن 50.5 درجة مئوية سُجلت في مدينة سيلوبي، جنوب شرق تركيا، أواخر تموز/يوليو، وهو ما يُعد رقما قياسيا على المستوى الوطني.

وتقع مدينة سيلوبي في محافظة شرناق، على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود العراقية والسورية. وبلغ الرقم القياسي الوطني السابق 49.5 درجة مئوية وتم تسجيله في أغسطس/آب 2023 في محافظة إسكيشهير غربي البلاد.

ومع ارتفاع درجات الحرارة ما زالت السلطات التركية تكافح اندلاع الحرائق، إذ علّقت السلطات التركية حركة الملاحة الجمعة في مضيق الدردنيل وأخلت قرى، بسبب حرائق غابات مشتعلة في محافظة جناق قلعة في شمال غرب البلاد.

وقالت وزارة النقل إن تركيا أغلقت "مؤقتا" الممر بالاتجاهين بعد اندلاع الحرائق في محافظة جناق قلعة في شمال غرب البلاد وتمدّدها بسبب شدّة الرياح، كما أخلت السلطات 3 قرى ومركز رعاية للمسنين كان يؤوي 52 شخصا، وفق ما أعلن مكتب محافظ جناق قلعة في بيان.

وواجهت تركيا التي تشهد موجة حرّ خانقة منذ أسابيع، عدة حرائق كبيرة في يوليو/تموز، وبداية أغسطس/آب، ولقي 14 شخصا حتفهم أثناء مكافحتهم الحرائق الشهر الماضي في الجزء الغربي من البلاد.

كما واجهت عدة دول أوروبية أيضا بينها اليونان المجاورة وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، حرائق غابات وموجات حر شديدة. وبشكل عام كان الشهر الماضي ثالث أكثر أشهر يوليو/تموز حرارة على الأرض منذ بدء التسجيل على مستوى العالم، حسبما أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

إعلان

كما ذكرت هيئة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، بلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي العالمية 16.68 درجة مئوية في يوليو/تموز، ما يزيد بمقدار 0.45 درجة مئوية عن متوسط درجات الحرارة للشهر في الفترة بين 1991 و2020.

واستمر هذا الشهر في الاتجاه نحو ظروف مناخية متطرفة يعزوها العلماء إلى ظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة بالأساس عن أنشطة الإنسان، وزيادة معدلات حرق الوقود الأحفوري.