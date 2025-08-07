فرنسا تكافح أكبر حريق غابات منذ عقود وتترقب موجة حر أخرى

قال مسؤولون فرنسيون اليوم الخميس إن حريق غابات هائل أتى على 16 ألف هكتار من الغابات والقرى في جنوب فرنسا اندلع منذ يوم الثلاثاء، ورغم تراجع شدته نسبيا فإنه لا يزال حتى الآن خارج السيطرة.

وأدى أكبر حريق غابات تشهده فرنسا منذ ما يقرب من 8 عقود إلى مقتل شخص وتدمير عشرات المنازل. وتصاعدت أعمدة الدخان فوق منطقة الغابات في منطقة أود جنوب البلاد.

وقالت السلطات المحلية إن 3 أشخاص في عداد المفقودين وإن شخصين أحدهما رجل إطفاء في حالة حرجة.

وأظهرت لقطات من طائرة بدون طيار مساحات شاسعة من الأرض المتفحمة بعد أن اجتاحت النيران منطقة تبلغ مساحتها مرة ونصف مساحة باريس.

وانتشر الحريق، الذي يقع على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع إسبانيا، وليس بعيدا عن البحر الأبيض المتوسط، بسرعة غير معتادة، بسبب الرياح القوية والنباتات الجافة للغاية، بعد أشهر من الجفاف في المنطقة.

وقالت وزيرة البيئة أغنيس بانييه-روناشير صباح الخميس إن الحرائق تتقدم الآن بشكل أبطأ، لكنه يظل حريق الغابات الأكثر أهمية الذي تشهده فرنسا منذ عام 1949″. وأضافت أن هذا الحريق الهائل هو نتيجة لتغير المناخ والجفاف في هذه المنطقة.

من جهته، قال كريستوف ماغني، أحد المسؤولين الذين يقودون عملية مكافحة الحرائق، إنه يأمل أن يتم احتواء الحريق في وقت لاحق من اليوم. لكن حذر من أنه لم السيطرة عليه بشكل كامل بعد.

ويقول العلماء إن فصول الصيف الأكثر حرارة وجفافا في منطقة البحر الأبيض المتوسط تجعلها معرضة لخطر كبير لاندلاع حرائق الغابات، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من موجة حر جديدة تبدأ في أجزاء أخرى من جنوب فرنسا يوم الجمعة ومن المقرر أن تستمر لعدة أيام.

وقال سيرج زاكا، وهو محلل للمناخ والزراعة، "مع تغير المناخ، من المتوقع أن يزداد خطر اندلاع حرائق الغابات خلال فصل الصيف، ولكن أيضا يمتد إلى الخريف والربيع، وينتشر نحو الجنوب الغربي ووسط وشمال فرنسا".

وتشهد إسبانيا أيضا موجة حر مستمرة منذ يوم الأحد، ومن المتوقع أن تستمر حتى الأسبوع المقبل، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية في بعض المناطق، وساهمت درجات الحرارة المرتفعة في تأجيج العديد من حرائق الغابات هناك.