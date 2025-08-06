لماذا تُحقن حيوانات وحيد القرن في جنوب أفريقيا بمواد مشعة؟

اتخذ علماء في جنوب أفريقيا نهجا غير مألوف لحماية أعداد وحيد القرن المتناقصة في البلاد، إذ يحقنون قرونه بمواد مشعة لردع الصيادين غير الشرعيين. ويحظى هذا المشروع بدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وأطلق مشروع "ريزوتوب" (Rhisotope Project) كعمل تعاوني بين مسؤولي الطاقة النووية وعلماء الحفاظ على البيئة، بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجامعة فيتووترزراند في جنوب أفريقيا، وبلغت تكلفة المشروع، حوالي 290 ألف دولار وسبقته 6 سنوات من البحث والاختبار.

ويقول البروفيسور جيمس لاركين مدير وحدة الإشعاع والفيزياء الصحية بجامعة فيتووترزراند "إن حقن النظائر المشعة في قرن وحيد القرن الحي أسهل بكثير مما يبدو، إذ يتم حفر ثقب في القرن بعد تخديره ووضع نظير مشع تم اختياره بعناية في مكانين بالقرن، ثم يغلق، ويتم إطلاق الحيوان".

ويضيف لاركين، وهو أيضا كبير مسؤولي العلوم في المشروع، إن الجرعات ضعيفة جدا بحيث لا تُشكل أي خطر على الحيوانات، لكنها قوية بما يكفي لإطلاق إنذارات أنظمة الأمن عند المعابر الحدودية الدولية، والهدف هو ردع الصيادين عن الصيد الجائر لوحيد القرن، والقبض على المهربين.

واكتشف باحثون من جامعة ويتس، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه من الممكن اكتشاف القرون المزالة حتى داخل حاويات شحن كاملة يبلغ طولها 6 أمتار. وقال جيمي جوزيف، وهو ناشط بارز في مجال حماية وحيد القرن في جنوب أفريقيا، إن مشروع ريسوتوب "مبتكر وضروري للغاية".

وحقن مشرفو مشروع "ريزوتوب" 5 حيوانات وحيد قرن حتى الآن، خارج المجموعة التجريبية الأصلية، ويأملون أن يؤدي عملهم إلى حقن جماعي لحيوانات وحيد القرن في جميع أنحاء البلاد. ويشجعون مالكي حدائق الحياة البرية الخاصة والهيئات الوطنية للحفاظ على البيئة على الانضمام.

ويقدر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أن عدد وحيد القرن العالمي بلغ نحو 500 ألف في بداية القرن الـ20، لكنه انخفض الآن إلى نحو 27 ألفا بسبب الصيد الجائر، واستمرار الطلب على قرون وحيد القرن في السوق السوداء.

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ويوجد في جنوب أفريقيا نحو 16 ألفا، وهو أكبر عدد في العالم، لكن البلاد تشهد مستويات عالية من الصيد الجائر، إذ يتم قتل حوالي 500 وحيد قرن من أجل قرونها كل عام. ويعتبر وحيد القرن الأبيض مهددا بالانقراض، في حين أن وحيد القرن الأسود معرض للخطر بشكل كبير.

وغالبا ما يتم تصدير قرون وحيد القرن الأفريقي إلى الأسواق الآسيوية، إذ يتم استخدامها هناك في الطب التقليدي ويُنظر إليها أيضا كرمز للمكانة الاجتماعية.

ويقول لاركين إن قرن وحيد القرن قد يصل سعره إلى 60 ألف دولار في السوق السوداء. ويُستخدم أحيانا في الطب التقليدي في الدول الآسيوية، لكن الغرض الرئيسي منه هو رمز للثروة والمكانة الاجتماعية.

وتعد عملية الحقن بالنظائر المشعة أحد الأساليب المبتكرة العديدة لحماية وحيد القرن في السنوات الأخيرة. وقد أظهرت دراسة نُشرت العام الماضي أن إزالة قرون وحيد القرن قلّلت من الصيد الجائر بنسبة 78% على مدى 7 سنوات في 8 محميات.

ولا يؤثر إزالة القرون على صحة الحيوانات أو قدرتها على الإنجاب، ولكن وجدت دراسة أجريت عام 2023 أنه قد يؤثر على سلوكها، مما يتسبب في تقليل تفاعلها الاجتماعي وتقليل حجم نطاقاتها في موائلها.