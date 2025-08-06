قتيل ومصابون وإجلاء الآلاف بحرائق غابات واسعة في فرنسا وإسبانيا

قتل شخص وأصيب نحو 9 على الأقل بجروح جراء حريق غابات اندلع في جنوب فرنسا عصر الثلاثاء وانتشر بسرعة استثنائية، إذ التهم حتى فجر الأربعاء 10 آلاف هكتار من المساحات الخضراء وعددا من المنازل، في ظل إخلاء فنادق ومواقع تخييم في إسبانيا جراء حريق بغابة جنوبي البلاد.

وقالت السلطات في مقاطعة أود الفرنسية صباح اليوم إن النيران المستعرة في سلسلة جبال كوربيير أسفرت عن مقتل شخص، في حين أشارت مساء الثلاثاء إلى إصابة 9 أشخاص بجروح أحدهم "بحالة حرجة من جراء إصابته بحروق خطرة".

وأضافت في بيان أن الحريق ينتشر بسرعة كبيرة، وأن 1820 رجل إطفاء يحاولون السيطرة عليه، وذكرت أن حوالي 2500 منزل في المنطقة بلا كهرباء.

وحذرت السلطات من وصول نيران الحريق الذي ينتشر بسرعة إلى الطريق السريع "إيه-9" الذي يمتد على طول ساحل البحر المتوسط ويربط فرنسا بإسبانيا.

وأغلقت السلطات الطريق بين مدينتي بربينيان وناربون، وأخلت احترازيا موقعين للتخييم في بلدة لا بالم السياحية من حوالي 500 مصطاف.

ومساء الثلاثاء، أججت رياح عاتية النيران لينتقل بذلك الحريق من الغابات إلى الأحراش وصولا إلى قرية سان لوران دو لا كابروريس، قرب كاركاسون، حيث احترقت بعض المنازل.

بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -عبر منصة إكس- إن "كل إمكانيات الأمة قد تم تسخيرها لمواجهة الحريق"، داعيا السكان إلى التزام أقصى درجات الحذر.

حريق غابات بإسبانيا

وفي إسبانيا، أعلنت السلطات أنها أخلت 7 فنادق وموقعين للتخييم من روادها بسبب حريق اندلع الثلاثاء في غابة بمنتجع تاريفا الساحلي في أقصى جنوب البلاد.

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وقال وزير الداخلية في حكومة إقليم الأندلس، أنطونيو سانز، "لقد اضطررنا لإجلاء عدد كبير من الأشخاص بسرعة، بالإضافة إلى نقل أكثر من 5 آلاف سيارة في وقت قياسي".

وأشار إلى أن 17 طائرة ومروحية تشارك في جهود إخماد الحريق، وأقر بأن السيطرة على الحريق لم تتم بعد والوضع لا يزال معقدا.

Trabajamos en la extinción del incendio forestal de Tarifa con dos aviones Canadair de los destacamentos de Málaga y Badajoz.#IFTarifa pic.twitter.com/mKQVmTDnV5 — 43 Grupo de FF.AA. (@43grupo_ea) August 5, 2025

وبحسب قناة "تي في إي" التلفزيونية العامة، فإن الحريق اندلع في عربة تخييم داخل مخيم في جبل لا بينيا الواقع على بعد بضع كيلومترات من تاريفا.

وقالت القناة التلفزيونية إن الحريق انتشر بسرعة بسبب الرياح العاتية التي تشتهر بها هذه المنطقة المشرفة على مضيق جبل طارق.

وشهدت أوروبا هذا الصيف موسم حرائق غير مسبوق بفعل موجات حر وجفاف قياسية، مما أدى إلى انتشار حرائق الغابات في بلدان عدة على رأسها فرنسا وإسبانيا واليونان والبرتغال، وسط تحذيرات من أن تغير المناخ يجعل هذه الظواهر أكثر تواترا وحدة في السنوات المقبلة.