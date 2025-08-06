انهيار طيني يبتلع قرية هندية إثر فيضانات مفاجئة

اجتاحت فيضانات مفاجئة قرية في جبال الهيمالايا شمال الهند، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وفقدان أكثر من 50 آخرين، وفقا لمسؤولين، توقعوا ارتفاع عدد القتلى.

وقالت السلطات الهندية، الثلاثاء، إن مياه الفيضانات المتصاعدة وسيولا من الطين اجتاحت قرية في ولاية أوتاراخاند بشمال الهند مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وفقدان أكثر من 50 آخرين.

وأظهرت مقاطع فيديو مياه الفيضانات والأوحال وهي تتدفق بعنف من أحد الجبال وتصطدم بالقرية، ما أدى إلى تدمير المنازل والطرق بينما ركض الناس لإنقاذ حياتهم.

واقتلعت السيول الموحلة مباني متعددة الطوابق من جذورها. وغمرت الأنقاض العميقة والمياه الموحلة مساحة واسعة من القرية. وفي بعض الأماكن، لامست الوحل أسطح المنازل.

وقالت السلطات المحلية إن فرقا من الجيش وقوات الاستجابة للكوارث وصلت إلى المنطقة، فيما يحاول العمال إنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض والطين.

وقال مدير منطقة أوتاركاشي براشانت آريا لوسائل إعلام محلية إن 4 أشخاص لقوا حتفهم وتم إنقاذ كثيرين آخرين حتى الآن.

من جهتها، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الهند أنها طلبت 3 طائرات هليكوبتر من الحكومة الفدرالية للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة، حيث واجه رجال الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى التضاريس النائية.

وتعد ولاية أوتاراخاند عرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية، خصوصا خلال موسم الرياح الموسمية من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول. وقُتل ما لا يقل عن 200 شخص في عام 2021، عندما اجتاحت الفيضانات المفاجئة مشروعين لتوليد الطاقة الكهرومائية في الولاية.

ويقول الخبراء إن الأمطار الغزيرة زادت في السنوات الأخيرة جزئيا بسبب تغير المناخ، في حين تفاقمت الأضرار الناجمة عن العواصف أيضا بسبب التوسع الحضري غير المخطط له في المناطق الجبلية.

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وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة الضحايا الذين لقوا مصرعهم إثر هطول الأمطار الموسمية الغزيرة أمس الاثنين، والتي ضربت ولاية هيماشال براديش إلى 184 قتيلا منذ 20 يونيو/حزيران الماضي، وفقا لهيئة إدارة الكوارث الهندية.

وأكدت الهيئة أن 103 أشخاص لقوا مصرعهم الاثنين، جراء حوادث مرتبطة بالأمطار مثل الانهيارات الأرضية والفيضانات العارمة، فيما لقي 81 شخصا حتفهم، إثر حوادث الطرق الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وأوضحت الهيئة، أنه تم إغلاق العديد من الطرق، كما تأثرت محولات توزيع الكهرباء، وإمدادات المياه، بالإضافة إلى تضرر البنية التحتية والممتلكات العامة والأراضي الزراعية، بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

يذكر أنه يوجد حوالي 10 آلاف نهر جليدي في جبال الهيمالايا الهندية، والعديد منها آخذ في الانحسار بسبب ارتفاع درجات الحرارة الناجمة عن الاحتباس الحراري بفعل زيادة انبعاثات غازات الدفيئة عالميا.