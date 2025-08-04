انبعاثات حرائق الغابات تسجل مستويات قياسية في أوروبا

تواجه أوروبا أحد أشد مواسم حرائق الغابات ضراوة على الإطلاق خلال الصيف الجاري مدفوعة بالجفاف الحاد وموجة الحرارة الشديدة، بينما وصلت انبعاثات الكربون الناجمة عن تلك الحرائق إلى مستويات غير مسبوقة وفقا للنظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات.

وحسب آخر تحديث من "نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي" (EFFIS)، فقد بلغ إجمالي المساحة المحترقة في الاتحاد الأوروبي 292 ألفا و855 هكتارا من الأراضي في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بـ139 ألفا و940 هكتارا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويتجاوز إجمالي المساحة المحترقة حتى الآن هذا العام المتوسط المسجل على مدار الأعوام الـ19 الماضية وفقا للبيانات.

وتم رصد النظام 1.339 حريقا، أطلقت في ما مجمله 9 ملايين و66 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بـ7 ملايين و37 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجلت بعض الدول أعلى انبعاثات لحرائق الغابات في سجلاتها الممتدة لـ23 عاما.

وأفادت خدمة مراقبة الغلاف الجوي للبحر الأبيض المتوسط أن ارتفاع درجات الحرارة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط خلال فصل الصيف أدى إلى زيادة احتمال اندلاع حرائق الغابات في المنطقة بشكل كبير، وكانت موجات الحر الطويلة المحرك الرئيسي لهذه الحرائق.

وفي شرق المتوسط، واجهت اليونان وتركيا حرائق عنيفة. وسجلت اليونان أعلى انبعاثات ناتجة عن الحرائق منذ عام 2007، بينما سجلت تركيا أعلى انبعاثات تراكمية حتى الآن هذا العام، كما شهدت قبرص، أسوأ حرائق منذ أكثر من نصف قرن بين 22 و23 يوليو/تموز، حيث سجلت أعلى انبعاثات سنوية خلال يومين فقط.

كما شهدت منطقة البلقان تصاعدا في وتيرة اندلاع الحرائق خلال يوليو/تموز. إذ كانت انبعاثات الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية في ثالث أعلى مستوياتها تاريخيا، بينما سجلت صربيا وألبانيا ثاني أعلى انبعاثات بعد عام 2007.

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كما اندلعت حرائق واسعة في جنوب فرنسا وكاتالونيا في إسبانيا وفي البرتغال مطلع يوليو/تموز، وتجددت في إسبانيا وشمال البرتغال مع نهاية الشهر.

وحسب بيانات معهد الحفاظ على الطبيعة والغابات البرتغالي (ICNF)، فقد اندلع 3370 حريقا في المناطق الريفية بالبرتغال حتى 15 يوليو/تموز، أتت على 10 آلاف و768 هكتارا، أي أكثر من 3 أضعاف المساحة المحترقة في نفس الفترة من عام 2024.

أما في المملكة المتحدة، فقد بلغت انبعاثات حرائق الغابات 0.35 ميغاطن من الكربون، وهي الأعلى في السجلات، وسجل اندلاع 564 حريقا منذ مطلع يناير/كانون الثاني، بزيادة قدرها 717% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الحرائق الكبيرة في شمال أسكتلندا أواخر يونيو/حزيران ومطلع يوليو/تموز، ما دفع انبعاثات البلاد السنوية إلى أعلى مستوياتها في 23 عاما.