المحيطات تزداد عتمة.. ما تأثير ذلك على النظم البحرية؟

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة بليموث البريطانية أن 21% من مساحة المحيطات بالعالم زادت قتامة في الفترة بين 2003 و2022، بما في ذلك مناطق ساحلية واسعة، وهو ما يشير إلى شدة تأثير التغييرات المناخية، ويؤشر إلى أزمة بيئية خطيرة.

ويعدّ تعتيم المحيط أحد مظاهر الاحتباس الحراري، إذ تكشف الأبحاث أن المناطق الساحلية والبحار المفتوحة أصبحت أكثر عتمة بشكل ملحوظ. ويعني ذلك أن ضوء الشمس وضوء القمر يخترقان المياه بعمق أقل.

وبحسب الدراسة التي نشرت في شهر مايو/أيار الماضي يقلل ذلك من عمق المنطقة الضوئية، مما سيؤدي في النهاية إلى تكثيف التنافس على الموارد، وتهديد النظم البيئية البحرية، وإنتاج الأكسجين، وصحة المحيطات.

وبحسب الدراسة، فإن عوامل زيادة قتامة المحيطات تتغير حسب المنطقة. ففي المناطق الساحلية، مثل بحر البلطيق، تُلامس الأمطار على اليابسة الرواسب، بما في ذلك الصخور والمعادن وبقايا النباتات والحيوانات، بالإضافة إلى العناصر الغذائية في البحر. مما يُقلل من نفاذ الضوء إلى الماء ويؤدي إلى بيئة أكثر ظلمة.

أما في المحيط المفتوح، فقد يؤدي تكاثر الطحالب بشكل متكرر وكثيف، نتيجةً لارتفاع درجات حرارة المحيط إلى استنفاد الأكسجين في الماء، مما يُقلل أيضا من نفاذ الضوء.

ووفقا للدراسة، فإن التركيزات المرتفعة من العوالق والجسيمات العالقة وغيرها من المكونات النشطة بصريا، والتي يمكنها تغيير مسار الضوء تحت المحيط، يمكن أن تقلل من نفاذ الضوء الطبيعي، مما يؤثر سلبا على كمية الضوء المتاحة للعمليات الحيوية الضوئية في المحيطات.

بمعنى آخر، تُظلم المحيطات عندما يصعب على الضوء اختراقها، ولم تؤثر هذه الظاهرة على قدرة العوالق على التمثيل الضوئي وإنتاج الطاقة فحسب، بل تقلصت أيضًا موائل الحياة البحرية المعتمدة بشكل كبير على الضوء.

المنطقة الضوئية

توصل باحثون إلى أن أكثر من 9% من مساحة المحيطات، أي 32 مليون كيلومتر مربع، وما يعادل تقريبا مساحة أفريقيا تشهد انخفاضا في أعماق المنطقة الضوئية بأكثر من 50 مترا، في حين شهد 2.6% من مساحتها انخفاضا بأكثر من 100 متر.

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والمناطق الضوئية هي الطبقات العليا من المسطحات المائية التي تتلقى ما يكفي من ضوء الشمس لعملية البناء الضوئي. وتُعد هذه المنطقة من أكثر الموائل إنتاجية على كوكب الأرض، وهي أساسية للحفاظ على دورات بيوكيميائية عالمية سليمة.

وتعيش 90% من الكائنات البحرية، بما في ذلك العوالق والأسماك وغيرها من الكائنات الحية التي تعتمد على الضوء، في المنطقة الضوئية للمحيطات، حيث يخترقها ضوء كافٍ لتحفيز العمليات الحيوية مثل البناء الضوئي وإنتاج الهيدروجين.

وكانت أبحاثٌ سابقة قد أظهرت كيف تغيّر لون سطح المحيط على مدار الـ20 عاما الماضية، ربما نتيجة لتغيرات في مجتمعات العوالق. لكن نتائج الدراسة الجديدة تقدّم دليلا على أن هذه التغيرات تُسبّب تعتيمًا واسع النطاق، مما يُقلّل من مساحة المحيط المتاحة للحيوانات التي تعتمد على الشمس والقمر في بقائها وتكاثرها، كما قال الأستاذ المشارك في الحفاظ على البيئة البحرية بجامعة بليموث.

يُقدّر العلماء أن نحو نصف أكسجين الأرض يُنتَج في المحيطات. ويأتي معظمه من العوالق البحرية، كالنباتات العائمة والطحالب وبعض البكتيريا التي تقوم بعملية البناء الضوئي.

ويقول تيم سميث، الأستاذ في مختبر بليموث البحري "إن عددا متزايدا من الكائنات الحية بات يتنافس على كمية محدودة من الغذاء في مساحة تتقلص باستمرار، وقد يُحدث ذلك تغييرات جوهرية في النظام البيئي البحري بأكمله".

ويضيف أنه إذا تقلصت المنطقة الضوئية بنحو 50 مترا في مساحات شاسعة من المحيط، فستُجبر الحيوانات التي تحتاج إلى الضوء على الاقتراب من السطح، حيث ستضطر إلى التنافس على الغذاء والموارد الأخرى التي تحتاجها.

من جهته يرى توماس ديفيز أن "نتائج الدراسة تبعث فعليا على القلق، فنحن كبشر نعتمد على المحيط ومناطقه الضوئية في الهواء الذي نتنفسه، والأسماك التي نأكلها، وقدرتنا على مكافحة تغير المناخ، وصحة كوكبنا ورفاهيته".

المحيطات تتغير

وفقًا للدراسة، لوحظت أكبر انخفاضات في عمق المنطقة الضوئية عند قمة تيار الخليج وحول كلٍّ من القطب الشمالي والقطب الجنوبي، حيث يشهد الكوكب أوضح آثار تغير المناخ.

كما وجدت الدراسة أن بحر الشمال والبحر السلتي (قبالة الساحل الجنوبي لأيرلندا) والسواحل الشرقية لإنجلترا وأسكتلندا، وسواحل ويلز، والعناصر الشمالية للبحر الأيرلندي، أصبحت جميعها أكثر قتامة خلال العقدين الماضيين.

إن حجم الخسارة في عمق المنطقة الضوئية الناتجة عن تعتيم المحيطات على مدى الـ20 عاما الماضية كبير جدا لدرجة أن فريق البحث صرّح بأن هذه الخسارة تُمثل واحدةً من أكبر خسائر الموائل على وجه الأرض.

ستؤثر قلة الضوء في المحيطات في نهاية المطاف على تخزين الكربون، مما سيؤدي إلى تفاقم تغير المناخ، ويؤثر على سبل عيش مليارات البشر الذين يعتمدون على الأسماك والبحر.

وتلعب العوالق النباتية دورا محوريا في امتصاص ثاني أكسيد الكربون الجوي من خلال عملية التمثيل الضوئي. عندما تموت، يتسرب جزء من هذا الكربون إلى قاع البحر، مما يُزيله من الغلاف الجوي بشكل فعال، ويساعد في تقليل غازات الاحتباس الحراري.

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وبدون ظروف مواتية لنمو العوالق والبكتيريا والطحالب بسبب قلة الضوء أو التلوث، تقل كمية ثاني أكسيد الكربون المُمتصة، ويُنتج الأكسجين بشكل أقل، مما يُسرّع الاحتباس الحراري العالمي.

من ناحية أخرى، بدون ضوء كافٍ للنمو والتنقل والصيد والتواصل والتكاثر والتمثيل الضوئي، ستستمر الكائنات البحرية في الهجرة إلى مساحات متزايدة الصغر من المحيط. وهذا سيُعرّضها لمنافسة أشد على الموارد ويُقلّل من فرص بقائها، وبالتالي يضعف التنوع البيولوجي.

ويرى أوليفر زيلينسكي، مدير معهد لايبنيز لأبحاث بحر البلطيق في ألمانيا، أن إعتام المحيطات "يمكن أن يُعطّل شبكات الغذاء البحرية، ويُغيّر توزيع الأنواع، ويُضعف قدرة المحيط على دعم التنوع البيولوجي وتنظيم المناخ".