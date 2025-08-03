اكتشاف حشرة عصا عملاقة في غابات أستراليا

في غابة مطيرة نائية في أستراليا موطن الثعابين والعناكب والزواحف القاتلة اكتشف علماء نوعا جديدا من حشرات العصا يعتقدون أنه الأثقل على الإطلاق الذي عثر عليه في البلاد.

يبلغ طول هذه الحشرة التي أطلق عليها اسم "أكروفيلا ألتا" (Acrophylla alta) 42 سنتمترا وتزن 44 غراما، أي ما يعادل وزن كرة غولف تقريبا، وهو ما يرشحها كي تكون أثقل حشرة في البلاد.

وقال أنغوس إيموت من جامعة جيمس كوك، الذي ساعد في التعرف على النوع الجديد، إن الحجم الكبير لهذا المخلوق قد يكون استجابة تطورية لبيئته الباردة والرطبة.

وأكد إيموت أنه "من المرجح أن كتلة أجسامها تساعدها على البقاء في الظروف الباردة، ولهذا السبب تطورت إلى هذه الحشرة الكبيرة على مدى ملايين السنين"، مضيفا أن "ما نعرفه حتى الآن، هذه هي أثقل حشرة في أستراليا".

ورغم قدرتها على التخفي، فقد تمكن إيموت وفريقه من العثور على أنثى كبيرة من هذه الحشرات على ارتفاع يزيد عن 900 متر في جبل "هيبيبامي" في منطقة التراث العالمي للمناطق الاستوائية الرطبة.

وتم اكتشاف حشرة العصا الجديدة في غابات المنطقة الاستوائية الرطبة الجبلية في أقصى شمال كوينزلاند، في شمال شرق أستراليا. كما تم العثور لاحقا على اثنتين من الإناث، ولم يتمكن العلماء حتى الآن من العثور على ذكر.

وقال إيموت: "إنها تعيش في الغابات المرتفعة، في أعلى قمم الأشجار، وما لم يسقطها طائر أو يحدث إعصار أو عاصفة فلا نستطيع العثور عليها هناك في أعلى قمم الأشجار، في عالم اللافقاريات هناك الكثير مما لا نعرفه بعد والكثير مما لم يتم وصفه بعد".

وساعدت البيضات المميزة للحشرة العصوية العلماء أيضا في تحديدها كنوع جديد. وقال إيموت: "لقد نظرنا إلى بيضها بعد أن وضعت بعضه، وكنا متأكدين تمامًا من أنها نوع جديد"، وأشار إلى أن كل نوع من حشرات العصا لديه نمط بيض مميز.

ويسلط هذا الاكتشاف الضوء على التنوع البيولوجي الفريد في المنطقة، كما يثير اهتمام العلماء حول خصائص هذه الحشرة العملاقة.

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وأضاف إيموت إن "هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لكشف المزيد عن حشرة العصا العملاقة، بما في ذلك دورها داخل النظام البيئي، وسيكون من المهم جدا أن نعرف مدى وفرتها وأين توجد بالضبط، لأن ذلك سيساعدنا في الحفاظ عليها".