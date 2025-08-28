أمطار غزيرة تضرب الهيمالايا وتنشر المخاوف بالهند وباكستان

اجتاحت أمطار غزيرة جبال الهيمالايا فأسفرت عن مقتل 36 شخصا على الأقل في الهند خلال الساعات الـ24 الماضية وإجبار السلطات على فتح سدود رئيسية، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات من حدوث فيضانات في 3 أنهار في باكستان المجاورة.

وفي أعنف كارثة منفردة، قتل انهيار أرضي 33 شخصا بالقرب من ضريح فايشنو ديفي الجبلي الهندوسي على طريق الحج في إقليم جامو وكشمير الفدرالي الهندي، حسبما قال مسؤولون.

وأضافت السلطات أن 3 أشخاص آخرين لقوا حتفهم عندما فاضت مياه الفيضانات على ضفاف الأنهار في منطقة دودا وغمرت المناطق المنخفضة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 200 طفل تقطعت بهم السبل، الأربعاء، بعد أن غمرت مياه الفيضانات مبنى مدرسة في ولاية البنجاب الشمالية في الهند.

وأظهرت صور فيديو سقوط مركبات من سد مادهوبور فوق نهر تاوي في إقليم جامو وكشمير الهندي، إثر انهيار أجزاء منه مع هطول أمطار غزيرة طوال الليل وحتى صباح الأربعاء. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.

وتضررت أيضا بعض الطرق السريعة التي تربط جامو ببقية أنحاء الهند. وقال عمر عبد الله رئيس وزراء جامو وكشمير لوكالة رويترز "إن المسؤولين يكافحون من أجل استعادة خدمات الاتصالات المنقطعة تقريبا".

من جهته، قال مختار أحمد، مدير إدارة الأرصاد الجوية الهندية في سريناغار للوكالة: "شهدنا هطول أمطار بلغت 612 مليمترا في منطقة جامو منذ 23 أغسطس/آب وحتى الأربعاء"

وأضاف أن تلك التساقطات أعلى بنسبة 726% من المعدل الطبيعي لهطول الأمطار في المنطقة خلال هذه الفترة من العام، وأعلى معدل لهطول الأمطار في المنطقة منذ عام 1950.

وتشير التوقعات إلى سقوط المزيد من الأمطار، والعواصف الرعدية مع رياح عاصفة في منطقة لاداخ الجبلية، وهطول أمطار غزيرة بولايتي هيماشال براديش، وجامو وكشمير.

وقالت السلطات إن بعض المياه بدأت في الانحسار يوم الأربعاء، لكن تدفقات العديد من الأنهار لا تزال عند مستويات خطيرة.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، اجتاحت مياه الفيضانات أجزاء من معبد كارتاربور صاحب، وهو معبد سيخي شهير في البنجاب بباكستان، حسبما قال مسؤول إنقاذ لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته.

كما واجهت باكستان أيضا أمطارا موسمية في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى نزوح أكثر من 167 ألف شخص في البنجاب، بما في ذلك 40 ألف شخص غادروا طواعية بعد تحذيرات من الفيضانات منذ يوم 14 أغسطس/آب.

وبلغت حصيلة القتلى الرسمية جراء الفيضانات في باكستان منذ بداية موسم الرياح الموسمية في أواخر يونيو/حزيران 804 أشخاص، قضى نصفهم في شهر أغسطس/آب.

وفتحت الهند أبواب السدود الرئيسية على الأنهار في الجزء الخاضع لها من كشمير بعد هطول أمطار غزيرة، بحسب مصدر حكومي هندي.

وقالت باكستان إنها تلقت تحذيرا من الهند بشأن الفيضانات في مجرى النهر، وأصدرت تنبيها خاصا بها بشأن 3 أنهار تتدفق إلى أراضيها.

وأكدت السلطات الباكستانية الأربعاء، أن هناك زيادة قياسية في مستويات أنهار رافي، وتشيناب، وسوتليج في باكستان. وتقوم الهند بشكل روتيني بإطلاق المياه من سدودها عندما تمتلئ عن الحد، ويتدفق الفائض إلى باكستان.