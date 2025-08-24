بيئة ومناخ|طقس وحرارة|إسبانيا

إسبانيا تسجل موجة الحر "الأكثر شدة" منذ بدء تسجيل البيانات

epa12204409 Tourists cool off under a cloud of mist at the Plaza de la Reina during a heat wave in Valencia, Spain, 29 June 2025. Spain is undergoing its first summer heat wave due to a broad anticyclone originating from the interior of the African continent which is expected to last until 01 July, according to the State Meteorological Agency (AEMET). EPA/MANUEL BRUQUE
سياح يبردون أجسامهم برذاذ المياه في ساحة الملكة بمدينة فالنسيا الإسبانية خلال موجة الحر في يونيو/حزيران 2025 (الأوروبية)
24/8/2025-|آخر تحديث: 21:06 (توقيت مكة)

سجلت إسبانيا في أغسطس/آب موجة حرّ استثنائية استمرت 16 يوما، كانت الأشد منذ عام 1950، وأدت إلى عدد قياسي من الوفيات، كما أسهمت في اندلاع حرائق هائلة أتت على عشرات آلاف الهكتارات.

وأفادت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية الإسبانية اليوم الأحد بأن موجة الحر التي ضربت البلاد في النصف الأول من أغسطس/آب كانت "الأكثر شدة منذ البدء بتسجيل البيانات".

اقرأ أيضا

list of 3 itemsend of list

واستنادا إلى المعطيات المؤقتة، تخطت الموجة الأخيرة تلك المسجلة في يوليو/تموز 2022، مع حرارة أعلى بـ4.6 درجات مئوية من تلك المصاحبة عادة لموجات الحر.
وخلال موجة الحرّ القياسية في 2022، كان فارق الحرارة 4.5 درجات مئوية، بحسب هيئة الأرصاد.

وأشارت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إلى أن موجة الحر انتهت في 18 أغسطس/آب. وكانت الفترة بين 8 و17 آب/أغسطس "الأكثر حرا على الإطلاق في إسبانيا منذ 1950 على أقل تقدير".

ومنذ 1975 شهدت إسبانيا 77 موجة حر، من بينها 6 موجات كانت الحرارة فيها أعلى بـ4 درجات أو أكثر. وسجّلت 5 من تلك الموجات منذ 2019، مما يعكس تفاقم هذه الظاهرة.

Smoke rises as a wildfire burns in Xerta, which is one of the confined villages in the Tarrragona province in Catalonia, Spain, July 7, 2025. Merce Avinyo/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PART
حريق غابات قرب قرية شيرتا بمقاطعة تاراغونا في إقليم كتالونيا الإسباني في يوليو/تموز 2025 (رويترز)

حرائق ووفيات

وبالاستناد إلى تقديرات مركز الصحة كارلوس الثالث، قد تعزى أكثر من 1100حالة وفاة إلى موجة الحر في شهر أغسطس/آب.

وحسب بيانات نظام "مومو" لرصد الوفيات التابع للمركز، بلغ عدد الوفيات الإجمالي في الفترة الممتدة من 3 إلى 18 أغسطس/آب 1149. ويجمع هذا النظام عدد الوفيات في إسبانيا على أساس يومي، ويحسب الفرق في الوفيات مقارنة بالوفيات المتوقعة بناء على سلاسل تاريخية موثقة.

كما يدرس النظام معدل الوفيات اليومية العامة مقارنة بما هو متوقع نسبة إلى السجلات. ويدمج لاحقا معايير مثل درجات الحرارة الصادرة عن الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية.

إعلان

ولا يقيم النظام علاقة سببية مطلقة بين الوفيات المسجلة والظروف المناخية، لكن أرقامها تشكل أفضل تقييم لعدد الوفيات التي قد تكون تأثرت بموجة الحر.

وفي شهر يوليو/تموز نسبت 1060 حالة وفاة إلى الحر الشديد، بالاستناد إلى بيانات "مومو"، في ارتفاع تتخطى نسبته 50% بالمقارنة مع يوليو/تموز 2024.

وأسهمت موجة الحر في تأجيج حرائق هائلة ما زالت تلتهم غابات إسبانيا والبرتغال، أتت على أكثر من 400 ألف هكتار في البلدين، كما أودت بحياة 4 أشخاص في كل منهما.

وتعد إسبانيا من بين الدول الأكثر تضررا من أسوأ موسم حرائق تشهده منطقة جنوب أوروبا منذ عقدين من الزمن، حيث اندلعت حرائق واسعة في كل من فرنسا واليونان وتركيا والبرتغال ودول أخرى بدرجة أقل.

وتشهد أوروبا ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل أسرع بمرتين من المتوسط العالمي منذ ثمانينيات القرن الماضي، وفقا لخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي.

وتظهر الدراسات أن تغير المناخ زاد من احتمال حدوث موجات الحرارة الشديدة. كما أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير طبيعي هذا الصيف أسهم في تفاقم حرائق الغابات بجعل النباتات أكثر جفافا وأكثر عرضة للاشتعال.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

إعلان