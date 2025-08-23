أمطار غزيرة وسيول باليمن تخلف ضحايا وخسائر فادحة

قتل 5 أشخاص على الأقل جراء سيول جارفة بمحافظتي حضرموت وشبوة اليمنيتين (جنوب شرق)، بعد هطول أمطار غزيرة وسيول ضربت أيضا معظم المحافظات وتسببت أيضا في خسائر جسيمة، في حين تتوقع الأرصاد الجوية أن تستمر هذه الأوضاع خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت السلطات اليمنية أن طفلين لقيا حتفهما غرقا في منطقة الجدفرة بمديرية بيحان في شبوة. كما لقي شاب حتفه في حضرموت بعدما جرفته السيول في منطقة السويري بمديرية تريم.

كما أفادت مصادر محلية بوفاة رجل وابنه ففي منطقة وادي بلحارث بمحافظة شبوة، عندما جرفت السيول الجارفة المركبة التي كانا يستقلانها.

وأكدت المصادر أن الأمطار والسيول تسببت في أضرار كبيرة طالت البنى التحتية والممتلكات في محافظة شبوة كما غمرت السيول أودية وأراضي زراعية.

كما ذكرت مصادر محلية في محافظة حضرموت (شرقي اليمن) أن السيول أدت إلى عزل قرى وتعطيل حركة السير في مديريتي ساه ووادي العين في منطقة الوادي.

وتتعرض عدة مناطق في محافظتي حضرموت وشبوة اللتين تطلان على بحر العرب، لأمطار غزيرة وفيضانات مصحوبة برياح شديدة وارتفاع أمواج البحر. مع توقعات باستمرار هذه الأوضاع خلال الأيام المقبلة في عدة مناطق بالمحافظتين.

وفي محافظة حضرموت، أغرقت عدة مناطق ومنازل في مدينة شبام التاريخية المدرجة في قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) لمواقع التراث العالمي، وكذلك في حورة وسيئون وتريم.

كما جرفت السيول أيضا عشرات السيارات وقطعت طرقا رئيسية بين الساحل ووادي حضرموت والمناطق الشرقية. وكان مركز الإنذار المبكر في حضرموت حذر من موجة ثانية من الأمطار الغزيرة نتيجة منخفض جوي جديد يتوقع أن يؤثر في المحافظات الشرقية.

وأشارت مراكز الأرصاد اليمنية إلى أن 16 محافظة يمنية تواجه وضعا جويا استثنائيا، حيث يجتاح منخفض جوي واسع النطاق البلاد منذ بداية الأسبوع الماضي، شمل محافظات البيضاء ولحج ومأرب والجوف والمهرة وصنعاء وعمران وحجة والحديدة وإب ولحج وتعز.

وكان تأثير المنخفض الجوي الأول قد وصل إلى مدينة عدن (جنوب) الثلاثاء الماضي ومحافظات غربية والبحر الأحمر، مما تسبب في فيضانات وأضرار بالغة في عدد من مناطق المحافظة.

ومع تواصل هطول الأمطار باتت السيول تغمر شوارع رئيسية وفرعية وتوقفت حركة المرور في عدد من الأحياء، وسط مخاوف من ارتفاع منسوب المياه وتضرر المناطق السكنية، في ظل هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف مياه الأمطار.

وحذرت مراكز الأرصاد الجوية من استمرار تأثير المنخفض الجوي على السواحل الجنوبية والشرقية للبلاد خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب الاقتراب من مجاري السيول والسدود وأماكن تجمع المياه.

ويُصنّف البنك الدولي اليمن بأنه من بين أكثر البلدان العربية تأثرا بالتداعيات السلبية للتغيرات المناخية. كما أدت الأوضاع الاقتصادية والأمنية الصعبة إلى تضخيم تأثير الفيضانات الموسمية على السكان الذين يعانون بالفعل من خدمات أساسية هشة.