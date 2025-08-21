انخفاض انبعاثات الكربون في الصين خلال النصف الأول من 2025

أظهرت دراسة أجراها مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف ومقره هلسنكي أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين انخفضت بنسبة 1% في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل الاستخدام المتزايد للطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.

وانخفضت الانبعاثات من قطاع الطاقة، وهو المصدر الرئيسي للغازات المسببة للاحتباس الحراري في الصين، بنسبة 3% خلال الأشهر الستة، وفقا للدراسة التي أجراها المحلل الرئيسي في المركز لوري ميليفيرتا.

وعزت الدراسة الانخفاض إلى زيادة الكهرباء بالطاقة المتجددة من محطات الطاقة الشمسية السريعة النمو في الصين، التي من المتوقع أن تشهد عاما آخر من الإضافات القياسية للقدرة في عام 2025، مما يضع الانبعاثات على المسار الصحيح لانخفاض عام كامل في عام 2025، وفقا للدراسة.

وأعلنت الصين، وهي أكبر مصدر لثاني أكسيد الكربون في العالم، عن انخفاض سنوي في انبعاثات الكربون منذ عام 2022، خلال جائحة كوفيد-19، ولديها أهداف للحد من الانبعاثات تصل إلى ذروتها بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.

وحسب الدراسة، انخفض استخدام الفحم في قطاع الطاقة بنسبة 3% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، على الرغم من ارتفاع استهلاك الغاز لتوليد الكهرباء بنسبة 6%. كما انخفضت الانبعاثات في مواد البناء والمعادن والأسمنت والصلب بسبب ضعف قطاع العقارات في البلاد.

ومع ذلك، تشير الدراسة إلى أن انبعاثات الكربون من صناعة الكيميائيات في الصين ما زالت في ارتفاع. وقد زاد استخدام الفحم في إنتاج الوقود الصناعي والمنتجات البتروكيميائية بنسبة 20% في النصف الأول من العام.

ووجدت الدراسة أن النمو في استخدام الفحم في المواد الكيميائية أضاف 3% إلى انبعاثات الكربون في الصين منذ عام 2020، وقد يضيف 2% أخرى بحلول عام 2029.

ورغم أنها ما زالت أكبر مصدر للانبعاثات في العالم، فإن دراسة سابقة لمركز أبحاث "إمبر إنرجي" قدّرت أن الصين أنتجت من الطاقة الشمسية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 ما يعادل إنتاجها في عام 2020 بأكمله، مما يُظهر سرعة تطور الطاقة الخضراء في بكين.

وحسب بيانات للمنتدى الاقتصادي العالمي، قامت الصين بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار2025، بتركيب طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد ما يعادل ما تنتجه إندونيسيا أو تركيا من الكهرباء.

واستثمرت بكين 818 مليار دولار في الطاقة الخضراء حتى عام 2024، وهو ما يتجاوز إجمالي استثمارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعة، وعززت بالتالي ريادتها العالمية في إنتاج وتصدير واستهلاك الطاقة الخضراء.