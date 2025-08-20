الجفاف يستنزف خزانات تكيرداغ في تركيا ويفرض تقنين المياه

أدى الجفاف في ولاية تكيرداغ بشمال غرب تركيا إلى انقطاع مياه الشرب عن السدود الرئيسية في المنطقة، مما أدى إلى إجهاد البنية التحتية وترك بعض المنازل من دون مياه لأسابيع، بسبب الانخفاض الحاد في هطول الأمطار في البلاد هذا العام.

وتقول السلطات إن الجفاف يمثل قضية حرجة، حيث حذرت عدة مقاطعات من محدودية إمدادات المياه العذبة هذا الصيف. وتشير البيانات الرسمية إلى أن نصيب الفرد من المياه المتجددة في تركيا انخفض من نحو 1650 مترا مكعبا مطلع الألفية إلى ما دون 1300 متر مكعب حاليا، مقتربا من الخط الأحمر للإجهاد المائي.

وشهدت مناطق مختلفة في إزمير، ثالث أكبر ولاية من حيث عدد السكان في تركيا، انقطاعات متكررة للمياه هذا الشهر، في حين أُبلغت بلدية أوشاك الغربية خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها ستتمكن من الوصول إلى المياه لمدة 6 ساعات فقط في اليوم، مع استنفاد خزان المياه الرئيسي.

وانخفضت نسبة هطول الأمطار في يوليو/تموز في جميع أنحاء البلاد بنسبة 71% مقارنةً بالعام الماضي، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية التركية. وفي منطقة مرمرة، التي تضم تكيرداغ وإسطنبول، انخفضت نسبة هطول الأمطار في يوليو/تموز بنسبة 95% عن المعدل الشهري.

وفي الأشهر العشرة حتى أغسطس/آب، انخفض معدل هطول الأمطار بنسبة 32% في مرمرة مقارنة بالمعدل الطبيعي، في حين انخفض بنسبة 26% في جميع أنحاء تركيا إلى أدنى مستوى له في 52 عاما.

وتراجع منسوب المياه في سد نايب في تكيرداغ، الذي لم يشهد أي هطول للأمطار خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، إلى الصفر في أغسطس/آب، وأجبر ذلك السلطات على البحث عن بدائل مثل توصيل مياه الري للاستخدام المنزلي وبناء نظام ضخ لتوصيلها إلى المناطق الحضرية.

وبحسب شركة الأشغال الهيدروليكية الحكومية، بلغ منسوب المياه في السد 21% في الفترة نفسها من العام الماضي. وقال محمد علي شيشمانلار، رئيس إدارة المياه والصرف الصحي في تكيرداغ، إن هطول الأمطار انخفض بشكل كبير على مدى العقد الماضي.

كما أدى الجفاف الشديد على مدى العامين الماضيين إلى انقطاع متكرر للمياه في بعض المناطق هذا الصيف. وقال شيشمانلار "نحن المنطقة الأكثر تضررا من الجفاف في تركيا"، وأرجع ا ذلك إلى تغير المناخ.

وتم استخدام مياه سد تركمانلي، التي تستخدم عادة للري، لتوفير المياه لمنطقة مرمرة إريغليسي في تكيرداغ، حيث واجهت بعض الأحياء انقطاعات في المياه.

وأكد سيسمانلار أن شركة تيسكي تعمل على حفر آبار جديدة لاستخدام المياه الجوفية، وهو إجراء لا يُفضله عادةً. وأضاف أن المياه الجوفية انخفضت إلى ضعف عمقها الأصلي على مر السنين.

ويضع تقرير "بؤر الجفاف حول العالم 2023-2025″، الصادر عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تركيا ضمن النطاقات الحرجة الواقعة في حزام الجفاف الممتد من جنوب أوروبا حتى الشرق الأوسط.

وحذر التقرير من أن استمرار الاتجاهات الحالية قد يدفع البلاد إلى حالة ندرة مائية حادة بحلول عام 2030، مع إمكانية تعرض ما يقرب من 80% من الأراضي الزراعية لموجات جفاف متكررة وشديدة خلال العقد المقبل.