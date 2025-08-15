ارتفاع قياسي لإنتاج الطاقة من الفحم بالصين في يوليو

أظهرت بيانات رسمية الجمعة، أن توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري في الصين، ومعظمه من الفحم، ارتفع في يوليو/تموز إلى أعلى مستوى خلال عام تقريبا، حيث دفعت الحرارة القياسية الطلب على الطاقة إلى مستويات قياسية في البلاد.

وحسب المكتب الوطني للإحصاء في الصين، ارتفع توليد الطاقة بالوقود الأحفوري، المعروف في الصين بالطاقة الحرارية، والمولد في الغالب بالفحم مع كمية صغيرة من الغاز الطبيعي، بنسبة 4.3% في يوليو/تموز مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 602 مليار كيلوواط في الساعة.

ولجأ مشغلو الشبكة إلى الطاقة الحرارية بشكل أكبر في يوليو/تموز بسبب انخفاض الطاقة الكهرومائية، ثاني أكبر مصدر للطاقة في الصين، والتي تراجعت بنسبة 9.8% مقارنة بشهر يوليو/تموز 2024 بسبب ظروف الجفاف التي حدت من تدفقات السدود.

مع ذلك، لا يزال استخدام الطاقة من الوقود الأحفوري يتجه نحو الانخفاض هذا العام مقارنة بعام 2024، ومن المتوقع أن يشهد انخفاضا لأول مرة منذ عقد. كما انخفض استهلاك الطاقة الحرارية بنسبة 1.3% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مع اشتداد المنافسة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأظهرت الإحصاءات أيضا، أن إجمالي توليد الطاقة في الصين في يوليو/تموز بلغ 926.7 مليار كيلوواط ساعة، بزيادة 3.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم أن الصين لا تزال تعتمد بشكل واسع على الوقود الأحفوري وتعد أكبر مصدر لغازات الدفيئة في العالم، إلا أنها تعد رائدة أيضا عالميا في إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة حيث تُمثل 40% من إجمالي الطاقة المتجددة عالميا.

واستثمرت بكين 818 مليار دولار في الطاقة الخضراء حتى عام 2024، وهو ما يتجاوز إجمالي استثمارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين، وهي تتهيأ لزيادة موازنتها واستثماراتها في هذا المجال.

وفقا لبيانات المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد ركبت الصين بين يناير/كانون الأول ومايو /أيار2025، ما يكفي من طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد ما يعادل ما تنتجه إندونيسيا أو تركيا من الكهرباء.