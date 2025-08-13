اليونان تكافح أصعب حرائق الغابات وسط حرارة قياسية تجتاح أوروبا

يواصل رجال الإطفاء في اليونان اليوم الأربعاء احتواء أكثر من 20 حريق غابات بما في ذلك واحد يهدد ثالث أكبر مدنها باتراس، ويأتي ذلك وسط موجة حر قياسية تجتاح أوروبا في الأيام الأخيرة، أدت إلى ارتفاع حرائق الغابات في جميع أنحاء القارة بنسبة 87%، ودمرت أكثر من 400 ألف هكتار منذ بداية العام.

وقال مسؤول كبير في مكافحة الحرائق إن اليونان تواجه أصعب أيام موسم حرائق الغابات هذا العام، بعد اندلاع العشرات من الحرائق الجديدة في يوم واحد وعرقلة الطقس المتطرف لجهود الإطفاء.

وأدت الرياح القوية والجفاف المستمر والحرارة الشديدة إلى تفاقم الظروف في معظم أنحاء البر الرئيسي والجزر، مما أجبر السلطات على إجلاء السكان وتنفيذ عمليات إنقاذ دراماتيكية في الأيام الأخيرة.

وأكد كوستاس تسينغاس، رئيس رابطة ضباط الإطفاء أنه تم تسجيل 82 حريقا جديدا في جميع أنحاء البلاد الثلاثاء، وهو رقم "مرتفع بشكل استثنائي" حسب تقديره،

كما وصف الوضع بالخطير، خصوصا بالقرب من مدينة باتراس الغربية، في شبه جزيرة بيلوبونيز المتضررة بشدة، حيث اندلعت حرائق كبيرة هناك.

وتستمر حرائق ضخمة أيضا في منطقة بريفيزا في الشمال الغربي، وكذلك في جزيرتي زاكينثوس وخيوس.

وتم نشر ما يقرب من 5 آلاف رجل إطفاء بمساعدة 33 طائرة منذ الفجر لاحتواء النيران التي أججتها الرياح والظروف الحارة والجافة بالقرب من باتراس، وعلى جزيرتي خيوس وزاكينثوس السياحيتين وفي 3 مواقع داخلية على الأقل.

وطلبت اليونان المساعدة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وتقدمت بطلب للحصول على 4 طائرات إطفاء من خلال آلية الحماية المدنية بالاتحاد، في وقت تعاني فيه دول أخرى في الاتحاد وخارجه من حرائق كبيرة وموجات حر قياسية.

وتشير القياسات المبكرة إلى أن درجات الحرارة المرتفعة للغاية تحطم الأرقام القياسية في جميع أنحاء أوروبا، خلال موجة حر أولى في يوليو/تموز، وموجة ثانية لا تزال مستمرة، ما أدى إلى اندلاع حرائق غابات أكبر وأقوى.

ويكافح رجال الإطفاء أيضا في أنحاء من إسبانيا والبرتغال وتركيا وفرنسا ومنطقة البلقان حرائق غابات الأربعاء مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية في أجزاء من أوروبا بسبب موجة حر أخرى.

ففي جنوب غربي فرنسا، حُطّمت الأرقام القياسية، يوم الاثنين، في أنغوليم، وبيرجراك، وبوردو، وسان إيميليون، وسان جيرون. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن "درجات الحرارة العظمى في تلك المناطق تجاوزت المعدلات الطبيعية للعقود القليلة الماضية بمقدار 12 درجة مئوية.

وفي كرواتيا، سجلت درجات الحرارة الجوية أرقاما قياسية في شيبينيك، عند 39.5 درجة مئوية، وفي دوبروفنيك، عند 38.9 درجة مئوية، في حين اجتاحت حرائق الغابات الكبيرة سواحلها وانتشرت في البلدان المجاورة في البلقان.

وتأتي موجة الحر في جنوب أوروبا في الوقت الذي تتعافى فيه دول الشمال الأوروبي من درجات حرارة غير مسبوقة تجاوزت 30 درجة مئوية في الدائرة القطبية الشمالية هذا الشهر.

وقال بوب وارد، مدير السياسات في معهد غرانثام للأبحاث: "كان هذا الصيف، استثنائيا من حيث الحرارة الشديدة في جميع أنحاء العالم".

وفي إسبانيا، أُجلي ما يقرب من 6 آلاف شخص من منازلهم في شمال ووسط وجنوب البلاد هذا الأسبوع، مع اشتعال حرائق الغابات وسط موجة حر من المتوقع أن ترفع درجات الحرارة إلى نحو 44 درجة مئوية في بعض مناطق الدولة.

وسيطر رجال الإطفاء إلى حد كبير على حريق اندلع قرب العاصمة مدريد مساء الاثنين. وقالت خدمات الطوارئ إن شخصا واحدا لقي حتفه في الحريق.

قال خوسيه كاماتشو، عالم المناخ والمتحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، إن السمة الرئيسية لموجة الحر في المنطقة هي طولها ومداها، لا شدتها. لكن درجات الحرارة لا تزال مرتفعة للغاية.

وفي إيطاليا، تم وضع 16 من 27 مدينة رئيسية تحت الإنذارات من الحرارة الحمراء. كما سجل جنوب غربي فرنسا 40% من عينة من محطات الأرصاد الجوية درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية يوم الاثنين. كما تم الإبلاغ عن حرائق غابات في البرتغال وتركيا وألبانيا والجبل الأسود والمملكة المتحدة في الأيام الأخيرة.

وقالت لوريان باتيه، عالمة المناخ في هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، إنه من السابق لأوانه الجزم بأن الأرقام القياسية قد "تُحطّم" بدلاً من مجرد تحطيمها، لكنها أشارت إلى أن الامتداد الجغرافي للحرارة كان كبيراً.

وأضافت أن أكثر من نصف موجات الحر الـ51 التي شهدتها فرنسا منذ عام 1947 حدثت خلال السنوات الـ 15 الماضية. "من الواضح أن هذا مؤشر على ارتفاع درجة حرارة المناخ".

ضريبة التغير المناخي

أدى الطقس الحار في جميع أنحاء أوروبا إلى جفاف الغطاء النباتي وسمح بامتداد حرائق الغابات، ووصفه العلماء بـأنه "مزيجٍ من الظروف المناخية القاسية".

وتوقع علماء الحرائق في الاتحاد الأوروبي ظروفًا "قاسية إلى شديدة القسوة" في جميع أنحاء القارة حتى نهاية هذا الأسبوع، مع مخاطر في معظم أنحاء جنوب أوروبا، وتوقع حدوث حالات نادرة كبيرة في أجزاء من دول الشمال الأوروبي.

وتسببت حرائق الغابات في أوروبا في حرق أكثر من 400 ألف هكتار حتى الآن هذا العام، وفقا للبيانات المنشورة يوم الثلاثاء، وهو ما يزيد على 87% من المتوسط في مثل هذا الوقت من العام على مدى العقدين الماضيين.

وتودي درجات الحرارة المرتفعة بحياة عشرات الآلاف من الناس في أوروبا سنويا. ويقدر الباحثون أن درجات الحرارة الخطِرة في أوروبا ستودي بحياة ما بين 8 آلاف إلى 80 ألف شخص إضافي سنويا بحلول نهاية القرن.

وقال عالم الأوبئة أنطونيو غاسباريني، في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي: "هذه موجة حر شديدة أخرى تضرب أوروبا هذا الصيف. وكما حدث في موجات الحر السابقة خلال الأشهر الماضية، نتوقع ليس فقط ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات، بل أيضا تفاوتا جغرافيا كبيرا في معدلات الوفيات الزائدة".

وفي الأسبوع الماضي، صرّحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن حرائق الغابات وسوء جودة الهواء يُفاقمان الآثار الصحية السلبية للحرارة الشديدة في ظل موجة حر طالت معظم القارات.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من أغسطس/آب تجاوزت 42 درجة مئوية في أجزاء من غرب آسيا، وجنوب آسيا الوسطى، ومعظم شمال أفريقيا، وجنوب باكستان، وجنوب غرب الولايات المتحدة الأميركية، مع تجاوز درجات الحرارة 45 درجة مئوية في بعض المناطق.