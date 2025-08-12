تركيا تكافح حرائق غابات بشمال غرب البلاد بعد عمليات إجلاء

يواصل رجال الإطفاء مكافحة حرائق غابات متعددة في أنحاء تركيا اليوم الثلاثاء مع استمرار حريق كبير في إقليم تشاناكالي (جناق قلعة) بشمال غرب البلاد لليوم الثاني على التوالي بعد إجلاء مئات السكان في إجراء احترازي.

وتم إغلاق مطار جناق قلعة ومضيق الدردنيل، الذي يربط بحر إيجه ببحر مرمرة، مؤقتا بسبب حرائق الغابات يوم الاثنين.

وقال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي -في منشور على منصة إكس- إن حرائق الغابات في منطقتي إيزيني وأيفاسيك في مدينة تشاناكالي تمت السيطرة عليها إلى حد كبير، لكن الحرائق في وسط المدينة في الجزء الجنوبي من مضيق الدردنيل لا تزال مشتعلة.

وأكد يوماكلي أن حرائق غابات أخرى في محافظة أدرنة الشمالية ومحافظة هاتاي الجنوبية تمت السيطرة عليها بالكامل، في حين تجري جهود مكافحة حريق غابات آخر في محافظة مانيسا الغربية.

من جهته، قال حاكم تشاناكالي عمر تورامان إن 7 طائرات و6 مروحيات كانت تتعامل مع الحريق اليوم الثلاثاء، مضيفا أنه لا يوجد خطر مباشر على المناطق السكنية.

وواجهت تركيا موجة حرّ خانقة منذ أسابيع، وعدة حرائق كبيرة في يوليو/تموز، وبداية أغسطس/آب، ولقي 14 شخصا حتفهم أثناء مكافحتهم الحرائق الشهر الماضي في الجزء الغربي من البلاد.

وسجلت تركيا في يوليو/تموز أعلى درجة حرارة لها في مثل هذا الشهر منذ 55 عاما، وبشكل عام كان الشهر الماضي ثالث أكثر أشهر يوليو/تموز حرارة على الأرض منذ بدء التسجيل على مستوى العالم، حسب ما أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.