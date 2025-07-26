بكين تحذر من كوارث جيولوجية مع الأمطار القياسية في باودينغ

أصدرت بكين السبت تحذيرا من كوارث جيولوجية تشمل انهيارات أرضية وطينية بعد عواصف شديدة وهطول أمطار غزيرة الجمعة بشمالي البلاد، وخصوا بمدينة باودينغ القريبة التي شهدت للمرة الثانية خلال سقوط كميات تعادل ما هطل مجمل العام.

وجاء تحذير وكالة الأرصاد الجوية في بكين لـ10 من مناطق المدينة الـ16، في الوقت الذي حذرت فيه السلطات المحلية أيضا من حدوث فيضانات مفاجئة في المناطق الجبلية.

وفي مقاطعة خبي المجاورة، شهدت مدينة فوبينغ، وهي جزء من مدينة باودينغ الصناعية، هطول أمطار غزيرة طوال الليل، حيث حطمت الأرقام القياسية في محطة الأرصاد الجوية المحلية بواقع 145 مليمترا في الساعة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية.

كما سجلت محطة شيزوانغ أقصى هطول للأمطار بلغ 540 مليمترا خلال 8 ساعات، وهو ما يتجاوز متوسط هطول الأمطار السنوي في باودينغ والذي بلغ حوالي 500 مليمتر قبل يوم واحد فقط، كما تسببت العواصف في هطول كميات مماثلة من الأمطار على مدينة يي، وهي جزء آخر من مدينة باودينغ.

وقالت محطة تلفزيون الصين المركزية إن الأمطار كانت ذات قوة مدمرة، مما أثر على أكثر من 46 ألف شخص وأجبر أكثر من 4 آلاف منهم على الإخلاء.

وأصدرت وزارة الموارد المائية الصينية تحذيرات محددة لـ11 مقاطعة ومنطقة، بما في ذلك بكين وخبي، من الفيضانات الناجمة عن الأنهار الصغيرة والمتوسطة الحجم والسيول المتدفقة من الجبال. وهدف التنبيه أيضا إلى التأكد من سلامة الخزانات والسدود الطينية أثناء الفيضانات.

وذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية السبت أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد تسببت في ارتفاع منسوب مياه 13 نهرا متفرقة في 7 مقاطعات إلى ما يتجاوز مستويات التحذير من الفيضانات بما يصل إلى 1.4 متر.

ومن بين هذه الفيضانات، سجل أحد روافد نهر داهي في منغوليا الداخلية وآخر لنهر يانهي في شنشي أكبر فيضانات منذ بدء تسجيل البيانات.

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وشهد شمال الصين هطول أمطار قياسية في السنوات الأخيرة، مما عرّض المدن المكتظة بالسكان، بما فيها بكين، لمخاطر الفيضانات. ويربط بعض العلماء ارتفاع معدل هطول الأمطار في شمال الصين، الذي يتميز عادة بجفافه، بالتغير المناخي الناجم عن الاحتباس الحراري.

وتشكل العواصف جزءا من نمط أوسع من الطقس المتطرف في جميع أنحاء الصين بسبب الرياح الموسمية في شرق آسيا، والتي تسببت في اضطرابات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتراقب السلطات الصينية عن كثب هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة لأنها تتحدى الإجراءات والدفاعات البلاد المعتمدة ضد الفيضانات، وتهدد بتشريد الملايين، وتتسبب في إحداث فوضى في القطاع الزراعي الذي تبلغ قيمته 2.8 تريليون دولار.