مقتل 10 رجال إطفاء بتركيا وشخصين في قبرص جراء حرائق غابات

لقي 10 رجال إطفاء أتراك حتفهم وأصيب 14 آخرون أثناء محاولتهم احتواء حريق غابات في إقليم إسكي شهر بوسط البلاد، كما لقي شخصان حتفهما وأجلي المئات إثر حريق غابات هائل اندلع في جنوب قبرص.

وقال وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يومقلي أمس الأربعاء للصحفيين إن 24 من رجال الإطفاء حوصروا في الحريق عندما غيرت الرياح اتجاهها فجأة وقذفت ألسنة اللهب نحوهم، مضيفا أنهم نقلوا فورا إلى المستشفى، لكن 10 منهم لقوا حتفهم، في حين لا يزال 14 آخرون يتلقون العلاج.

ويكافح رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ منذ أول أمس الثلاثاء لاحتواء حريق غابات في منطقة سيد غازي في إسكي شهر.

وقال رجل الإطفاء إرجان تيميل "كانوا يحاولون إخماد الحريق أعلى التل فيما كنا نحاول السيطرة عليه عند السفح"، مضيفا "حاولوا الفرار من الحريق، ركضا إلى أعلى التل، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك".

وقال يومقلي إن 7 حرائق غابات كانت لا تزال مشتعلة في 5 أقاليم بوسط تركيا وغربها حتى أمس الأربعاء.

وكتب وزير العدل يلماز تونج في منشور على "إكس" أن المدعين العامين فتحوا تحقيقا في الحادث.

حريق ليماسول

وواجه رجال الإطفاء حريقا واسعا بمنطقة جبلية شمالي مدينة ليماسول في قبرص ظهر أمس الأربعاء أذكته رياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة.

وخلال الليل عُثر على شخصين ميتين في سيارة محترقة، في حين واصلت السلطات جهودها لإجلاء المحاصرين في قرية لوفو على بعد نحو 26 كيلومترا من ليماسول.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس للصحفيين من موقع الحادث في وقت سابق "الوضع صعب للغاية، ومساحة الحريق هائلة، وقد نُشرت جميع القوات".

ووصلت درجات الحرارة في الجزيرة إلى 43 درجة مئوية أمس الأربعاء، مما استدعى إصدار تحذير من الطقس.

ومن المتوقع أن تسوء الأحوال الجوية اليوم الخميس في ظل درجات حرارة قد تصل إلى 44 درجة مئوية، ليصبح اليوم هو الأكثر حرارة في السنة حتى الآن.

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وتعاني قبرص من جفاف مستمر منذ فترة طويلة، مما أدى إلى انخفاض حاد في موارد المياه الشحيحة.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس إن قبرص طلبت المساعدة من آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن ترسل إسبانيا طائرتين اليوم الخميس، كما تعهد الأردن بتقديم المساعدة.