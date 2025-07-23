تقرير: قطاع الذكاء الاصطناعي يستهلك طاقة بقدر اليابان

تشير التقديرات إلى أن الاندفاع العالمي نحو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سوف يتطلب بحلول نهاية هذا العقد ما يقرب من نفس القدر من الطاقة التي تستخدمها اليابان اليوم، ولكن من المرجح أن يتم تلبية حوالي نصف الطلب فقط من مصادر متجددة، وهو ما يطرح تأثير القطاع على التغير المناخي والبيئة.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية فإن معالجة البيانات، وخاصة للذكاء الاصطناعي، ستستهلك كهرباء بالولايات المتحدة وحدها بحلول عام 2030 أكثر مقارنة بتصنيع الصلب والأسمنت والمواد الكيميائية وجميع السلع الأخرى كثيفة الطاقة مجتمعة.

ووفقًا للتقرير، سيتضاعف الطلب العالمي على الكهرباء من مراكز البيانات بأكثر من الضعف بحلول عام 2030. وسيكون الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي لهذه الزيادة، حيث من المتوقع أن يتضاعف الطلب من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المخصصة وحدها بأكثر من 4 أضعاف.

ويستهلك مركز بيانات واحد -اليوم- ما يعادل ما يحتاجه 100 ألف أسرة من الكهرباء بالولايات المتحدة، بينما ستتطلب بعض المراكز التي لا تزال قيد الإنشاء 20 ضعفا أكثر من ذلك.

وتكمن المخاوف من أن يُقوّض التبني السريع للذكاء الاصطناعي آمال معالجة أزمة المناخ، حيث قدر الباحثون فيها أن مراكز البيانات تؤدي إلى انبعاث بأكثر من 102 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

كما تشير التقديرات إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، قد يستهلك ما يتراوح بين 7 و10% من الكهرباء العالمية بحلول عام 2030 إذا استمر النمو الحالي. وإذا كان مصدر تلك الطاقة من الفحم الحجري فإن التأثيرات البيئية ستكون هائلة.

وكشف تحقيق أجرته صحيفة غارديان أن الذكاء الاصطناعي، إذا تم تنفيذه بشكل سيئ، قد يمتص المياه من بعض المناطق الأكثر جفافا في العالم، حيث تستخدم العديد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من المياه العذبة لتبريد أجهزة الحاسوب الخاصة بها.

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ومع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات مثل النقل والصناعة والترفيه، يزداد الطلب على الطاقة، مما قد يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري إذا لم يتم التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وقال كلود تورميس، عضو البرلمان الأوروبي السابق عن حزب الخضر ووزير الطاقة في لوكسمبورغ، إن عيوب الذكاء الاصطناعي من المرجح أن تتحقق أكثر من التوقعات المتفائلة لوكالة الطاقة الدولية، وإن الحكومات تحتاج إلى مزيد من المساعدة لتجنب المزالق.

ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يعكس جميع المكاسب التي تحققت في السنوات الأخيرة بالاقتصادات المتقدمة لتقليل استهلاكها للطاقة، إذ ستسعى الشركات للحصول على طاقة أسرع توفرا يمكن أن تأتي من محطات الغاز، والتي كانت في طريقها للإغلاق في العديد من الدول المتقدمة.

وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال، يمكن تلبية الطلب حتى من خلال إعادة إحياء محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، بدعم من حماسة الرئيس دونالد ترامب للوقود الأحفوري.

ومن جهة أخرى، تشير الدراسات إلى أن تسخير الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة استخدام الطاقة والأنشطة الأخرى قد يُحقق وفورات تُقلّل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل عام.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية "مع صعود الذكاء الاصطناعي، أصبح قطاع الطاقة في طليعة إحدى أهم الثورات التكنولوجية في عصرنا. الذكاء الاصطناعي أداة، وربما تكون أداة بالغة القوة، لكن الأمر متروك لنا -مجتمعاتنا وحكوماتنا وشركاتنا- في كيفية استخدامه".

فقد يُسهّل استخدام الذكاء الاصطناعي تصميم شبكات الكهرباء لاستيعاب المزيد من الطاقة المتجددة، وأن يُسهم في تطوير تقنيات جديدة، مثل المركبات ذاتية القيادة، أو رصد التهديدات التي تُهدد البنية التحتية الحيوية.

كما يُمكن استخدام هذه التقنية لتخطيط النقل العام بما يُحسّن رحلات الأفراد، أو لتصميم المدن أو أنظمة المرور، بما يقلص حجم الانبعاثات.

وقد تُعوّض هذه الاستخدامات بعضا من الأعباء الهائلة التي سيُلقيها الذكاء الاصطناعي على أنظمة الطاقة العالمية. لكن من المرجح أن يتطلب ذلك توجيها أكبر من الحكومات، وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية. وإذا تُرك هذا النمو السريع للذكاء الاصطناعي دون معالجة، فقد يُشكّل مشكلةً خطيرةً لأنظمة الطاقة والبيئة.