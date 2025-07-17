تقلبات المناخ تضرب إنتاج الكاكاو غرب أفريقيا

قال مسؤولون في القطاع الزراعي غرب أفريقيا إن التغيرات المناخية تركت أثرها على حصاد الكاكاو في موسم 2025-2026 الذي قد يتراجع بنسبة 10%، وذلك بعد موسمين متتاليين سجلا أرقاما دون المستوى المطلوب.

وتعد كوت ديفوار وغانا ونيجيريا والكاميرون من بين أكبر 4 دول منتجة للكاكاو في العالم، إذ تسهم مجتمعة بأكثر من ثلثي الإنتاج العالمي، لكنها تواجه تحديات معقدة تشمل أساسا التقلبات المناخية التي أدت إلى تدني المنتوج.

وتترك التغيرات المناخية التي تسببت فى زيادة التطرف فى الظواهر الجوية، ما بين الجفاف والفيضانات أثرا عميقا على المحاصيل المختلفة فى القارة الأفريقية، وباتت تهدد الأمن الغذائي والمحاصيل الرئيسية التي يتم تصديرها لتوفير العملة الصعبة، وخصوصا الكاكاو.

وبالإضافة إلى التطرف المناخي، يؤثر تهالك أشجار الكاكاو، وتفشي الأمراض الزراعية على الإنتاج، وكذلك التوسع العشوائي في أنشطة التعدين وخاصة تعدين الذهب، الذي ألحق أضرارا جسيمة بالأراضي الزراعية.

وحسب المسوحات الميدانية التي أجراها متخصصون وخبراء في المجال الزراعي في هذه البلدان، فإن نسبة تعفن الزهور وثمار الكاكاو، التي تعكس حجم المحصول المتوقع، ارتفعت بشكل كبير في يونيو/حزيران الماضي.

ووفقا للخبراء الزراعيين، فإن الأرقام الدقيقة لمستوى المحاصيل هذا العام لن تتوفر إلا مع بداية سبتمبر/أيلول المقبل، رغم أن المؤشرات الأولية تشير إلى انخفاض واضح في حجم الإنتاج.

وساهم انخفاض الإنتاج في كوت ديفوار وغانا خلال الموسمين الماضيين في ارتفاع أسعار الكاكاو عالميا إلى مستويات قياسية العام الماضي، قبل أن تتراجع لاحقا في عدة بلدان.

وقبل 5 أعوام، كانت كوت ديفوار تنتج مليوني طن من الكاكاو، لكنها تتوقع حاليا إنتاج 1.6 مليون طن، في مؤشر على استمرار تراجع المحصول الزراعي.

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أما في غانا، فقد انخفض حجم الإنتاج من مليون طن سنويا إلى أقل من نصف مليون طن في العام الماضي، بسبب هلاك الأشجار، وقلة العناية بها، إضافة إلى أضرار التعدين والتغيرات المناخية.

وبينما تخطط غانا لإنتاج نحو 600 ألف طن في العام الجاري، توقعت المنظمة الدولية للكاكاو ألا يتجاوز إنتاجها 500 ألف طن.

ويؤدي انخفاض الإنتاج إلى ارتفاع أسعار حبوب الكاكاو ما يضغط على هوامش أرباح شركات المعالجة حول العالم، حيث تشكل زبدة الكاكاو نحو 20% من وزن لوح الشوكولاتة العادي، ويتراوح سعر الطن من مسحوق الكاكاو ما بين 9 آلاف و10 آلاف دولار.

ومع ندرة مسحوق الكاكاو، بدأت بعض الشركات في طرح بدائل، إذ قدمت مجموعة "دويلر" (Doehler Group) الألمانية في وقت سابق من هذا العام بديلا أرخص ثمنا يتضمن مسحوق الخروب المستخرج من ثمار شجرة الخروب.

كما طورت شركة "آردنت ميلز" (Ardent Mills LLC)، أكبر منشأة لطحن الدقيق في أميركا الشمالية، مسحوقا بديلا يعتمد على القمح. لكن هذا التجارب يصعب أن تعوض مسحوق الكاكاو في المنتجات الغذائية، خصوصا في صناعة الشكولاتة.